Hektor iz "Paklenih ulica" postao hit na Internetu: Svi se smeju kad odu na njegovu stranicu na Vikipediji

Glumac Noel Guglijemi, najpoznatiji po ulozi Hektora u filmu Paklene ulice, postao je sinonim za to ime.

Od svog proboja u filmu 2001. godine, igrao je likove po imenu Hektor u brojnim projektima, uključujući "Paklene ulice 7", "Kafić nade", "Porodica iz predgrađa" i druge pa su fanovi u šali počeli da govore o "Hektorverzumu".

Guglijemi je nedavno objasnio da je sve počelo kao slučajnost, jer su mnogi scenaristi automatski birali imena poput "Hektor" ili "Karlos" za latino likove.

Vremenom, umesto da se bori protiv toga, on je odlučio da prihvati trend jer je to postalo deo njegovog glumačkog nasleđa, prenosi Wasted.

Noel Gugliemi je glumio lik po imenu Hektor u sledećim filmovima i TV serijama: "The Fast and the Furious", "Vi" (kratkometražni film), "Hope Cafe", "Furious 7", "Retail" (TV serija), "Fresh Off the Boat (TV serija)", "GhettoBusters" (TV serija), "The Cleaner", "Cash Out" i "Seven Cemeteries".

(Informer, MONDO)