logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hektor iz "Paklenih ulica" postao hit na Internetu: Svi se smeju kad odu na njegovu stranicu na Vikipediji

Hektor iz "Paklenih ulica" postao hit na Internetu: Svi se smeju kad odu na njegovu stranicu na Vikipediji

Autor Dragana Tomašević
0

Glumac Noel Guglijemi, najpoznatiji po ulozi Hektora u filmu Paklene ulice, postao je sinonim za to ime.

Hektor iz "Paklenih ulica" postao hit na Internetu: Svi se smeju kad odu na njegovu stranicu na Viki Izvor: YouTube/Sniffing gas

Od svog proboja u filmu 2001. godine, igrao je likove po imenu Hektor u brojnim projektima, uključujući "Paklene ulice 7", "Kafić nade", "Porodica iz predgrađa" i druge pa su fanovi u šali počeli da govore o "Hektorverzumu".

Guglijemi je nedavno objasnio da je sve počelo kao slučajnost, jer su mnogi scenaristi automatski birali imena poput "Hektor" ili "Karlos" za latino likove.

Vremenom, umesto da se bori protiv toga, on je odlučio da prihvati trend jer je to postalo deo njegovog glumačkog nasleđa, prenosi Wasted.

Noel Gugliemi je glumio lik po imenu Hektor u sledećim filmovima i TV serijama: "The Fast and the Furious", "Vi" (kratkometražni film), "Hope Cafe", "Furious 7", "Retail" (TV serija), "Fresh Off the Boat (TV serija)", "GhettoBusters" (TV serija), "The Cleaner", "Cash Out" i "Seven Cemeteries".

 (Informer, MONDO)

Tagovi

Noel Guglijemi paklene ulice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ