"Doživjela sam da me pitaju pred svima na šta ličim": Tijana Em otvorila dušu o osudama zbog viška kilograma

"Doživjela sam da me pitaju pred svima na šta ličim": Tijana Em otvorila dušu o osudama zbog viška kilograma

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica Tijana Milentijević smršala je 12 kilograma, ali se prije toga suočila s brojnim negativnim komentarima.

"Doživjela sam da me pitaju pred svima na šta ličim" Izvor: Instagram printscreen/tijanamilentijevic.official

Tijana Milentijević suočila se s negativnim komentarima zbog viška kilograma koje je imala prethodnih meseci.  Iako je u međuvremenu uspela da povrati svoju liniju, pevačica je osetila potrebu da se obrati javnosti, jasno stavljajući do znanja da su je uvredljivi komentari duboko pogodili.

Pogledajte fotografije Tijane Milentijević:

Ona je otvoreno progovorila o osudama zbog svog fizičkog izgleda.

"Još se nije rodio taj, koji je narodu ugodio. Kad se obučem provokativno pakao komentari, ovakva, onakva, kad se obučem odmjereno, komentari kao baba neka, a ima 25 godina itd. Znači nikako ne valja. Kada se ugojim iz zdravstvenih razloga komentari pakao, niko da pita kakav problem imam, kad smršam blokira mi Instagram od poruka: 'Kako si smršala? Daj nam savjet!'. Iskreno ne znam šta bih rekla, nije fer", napisala je Tijana.

Izvor: Instagram pritnscreen/tijanamilentijevic.official

 Smršala 12 kilograma

Poznatija kao Žena od sultana, pevačica Tijana Milentijević nedavno je podelila s javnošću svoju borbu sa viškom kilograma, ne krijući da joj uvredljivi komentari nisu bili nimalo laki. Iako se mesecima suočavala s osudama na račun izgleda, Tijana je uspela da smrša čak 12 kilograma, što je i ponosno istakla.

"Doživjela sam da me pitaju pred svima na šta ličim. To je zaista bilo teško. Zbog zdravlja sam krenula da radim na sebi i do sada sam smršala deset kilograma. Meni to mnogo znači", rekla je Tijana tada, a nedavno se pohvalila i konačnim rezultatom od 12 kilograma manje.

