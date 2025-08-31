"Doživjela sam da me pitaju pred svima na šta ličim": Tijana Em otvorila dušu o osudama zbog viška kilograma

Pjevačica Tijana Milentijević smršala je 12 kilograma, ali se prije toga suočila s brojnim negativnim komentarima.

Tijana Milentijević suočila se s negativnim komentarima zbog viška kilograma koje je imala prethodnih meseci. Iako je u međuvremenu uspela da povrati svoju liniju, pevačica je osetila potrebu da se obrati javnosti, jasno stavljajući do znanja da su je uvredljivi komentari duboko pogodili.

Ona je otvoreno progovorila o osudama zbog svog fizičkog izgleda.

"Još se nije rodio taj, koji je narodu ugodio. Kad se obučem provokativno pakao komentari, ovakva, onakva, kad se obučem odmjereno, komentari kao baba neka, a ima 25 godina itd. Znači nikako ne valja. Kada se ugojim iz zdravstvenih razloga komentari pakao, niko da pita kakav problem imam, kad smršam blokira mi Instagram od poruka: 'Kako si smršala? Daj nam savjet!'. Iskreno ne znam šta bih rekla, nije fer", napisala je Tijana.

Smršala 12 kilograma

Poznatija kao Žena od sultana, pevačica Tijana Milentijević nedavno je podelila s javnošću svoju borbu sa viškom kilograma, ne krijući da joj uvredljivi komentari nisu bili nimalo laki. Iako se mesecima suočavala s osudama na račun izgleda, Tijana je uspela da smrša čak 12 kilograma, što je i ponosno istakla.

"Doživjela sam da me pitaju pred svima na šta ličim. To je zaista bilo teško. Zbog zdravlja sam krenula da radim na sebi i do sada sam smršala deset kilograma. Meni to mnogo znači", rekla je Tijana tada, a nedavno se pohvalila i konačnim rezultatom od 12 kilograma manje.