Stakleni krov, dva bazena i bijeli klavir u dnevnoj sobi: Pogledajte u kakvom luksuzu živi ćerka Filipa Ceptera

Autor Dragana Tomašević
0

Dom Madlene, Filipa i Eme Cepter oduvijek je izazivao radoznalost javnosti

Pogledajte u kakvom luksuzu živi ćerka Filipa Ceptera Izvor: Instagaram/kingzepter

Porodica Cepter posjeduje vilu u Beogradu, ali i raskošnu kuću u Monaku gdje najčešće borave, pa se supružnici već godinama smjenjuju između ove dvije adrese.

Naslednica Filipa i Madlene Cepter Ema, na društvenim mrežama je jednom prilikom pokazala i kako izgleda raskošna porodična rezidencija.

Na najnovijim fotografijama, Ema je pozirala u dnevnoj sobi, a ono što je odmah zapalo za oko jeste - bijeli klavir, koji se savršeno uklapa u prostrani i minimalistički dizajn enterijera.

Na klaviru se mogu primetiti detalji poput kozmetike i dekoracije, dok veliko okruglo zidno ogledalo prostoru daje dodatnu dozu glamura.

Izvor: Instagaram/kingzepter

Ema je već ranije pokazivala raskoš porodične rezidencije... ... od unutrašnjih i spoljašnjih bazena, do raskošne ograde, modernih stepenica i spavaće sobe sa garderoberom punim brendiranih komada.

Pogledajte porodičnu kuću:

