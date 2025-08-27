Dom Madlene, Filipa i Eme Cepter oduvijek je izazivao radoznalost javnosti
Porodica Cepter posjeduje vilu u Beogradu, ali i raskošnu kuću u Monaku gdje najčešće borave, pa se supružnici već godinama smjenjuju između ove dvije adrese.
Naslednica Filipa i Madlene Cepter Ema, na društvenim mrežama je jednom prilikom pokazala i kako izgleda raskošna porodična rezidencija.
Stakleni krov, dva bazena i bijeli klavir u dnevnoj sobi: Pogledajte u kakvom luksuzu živi ćerka Filipa Ceptera
Na najnovijim fotografijama, Ema je pozirala u dnevnoj sobi, a ono što je odmah zapalo za oko jeste - bijeli klavir, koji se savršeno uklapa u prostrani i minimalistički dizajn enterijera.
Na klaviru se mogu primetiti detalji poput kozmetike i dekoracije, dok veliko okruglo zidno ogledalo prostoru daje dodatnu dozu glamura.Izvor: Instagaram/kingzepter
Ema je već ranije pokazivala raskoš porodične rezidencije... ... od unutrašnjih i spoljašnjih bazena, do raskošne ograde, modernih stepenica i spavaće sobe sa garderoberom punim brendiranih komada.
Pogledajte porodičnu kuću:
