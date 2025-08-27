Vodili rat i vrijeđao je, sad sve iznenadio komentarom o vjeridbi: Tramp spomenuo Tejlor Svift i sportistu na sjednici

Samo nekoliko sati nakon što su Tejlor Svift i NFL zvijezda Trevis Kelsi objavili vjeridbu, Tramp je na sjednici kabineta upitan za komentar.

Izvor: Ig killatrav

Donald Tramp, američki predsjednik koji je mjesecima na društvenim mrežama otvoreno kritikovao Tejlor Svift, sada je iznenadio promjenom priče. Samo nekoliko sati nakon što su Tejlor Svift i NFL zvijezda Trevis Kelsi objavili vjeridbu, Tramp je na sjednici kabineta upitan za komentar.

"Želim im puno sreće. On je sjajan igrač i mislim da je sjajan čovjek, a ona je izuzetna osoba. Želim im sve najbolje", izjavio je Tramp na iznenađenje mnogih.

President Trump on Taylor Swift and Travis Kelce engagement: "I wish them a lot of luck. I think he's a great player. I think he's a great guy and I think that she's a terrific person, so I wish them a lot of luck."pic.twitter.com/xMd8wgMTZW — CSPAN (@cspan)August 26, 2025

Izjava je mnoge iznenadila, s obzirom na to da je tokom ljeta na svojoj platformi Truth Social napisao:

"Da li je iko primijetio da, otkako sam rekao 'MRZIM TEJLOR SVIFT', ona više nije 'VRELA'?"

Vjeridba koja je oduševila fanove

Svift i Kelsi su vjeridbu objavili zajedničkom objavom na Instagramu. Podijelili su romantične fotografije uz opis:

"Vaša profesorka engleskog i vaš profesor fizičkog se vjenčavaju."

Objava je izazvala lavinu reakcija fanova širom svijeta, naročito jer se par prvi put zajedno pojavio u javnosti u oktobru 2023.

Dugotrajan sukob sa Tejlor

Tramp je često bio u sukobu sa Tejlor Svift, naročito nakon što je u septembru 2024. javno podržala Kamalu Haris u predsjedničkoj trci. Svift je tada izjavila:

"Vjerujem da nam treba lider koji će donijeti mir, a ne haos. Kamala Haris se bori za prava i vrijednosti u koje vjerujem, i zato će moj glas biti za nju i Tima Volca."

Tramp je tada na Fox & Friends odgovorio da više cijeni Britani Mehoums, suprugu Patrika Mehoumsa, Kelsijevog saigrača i kvoterbeka Kanzas Siti Čifsa:

"Ja zapravo više volim Britani. Ona je velika Trampova obožavateljka. Tejlor je oduvjek bila liberalna i podržavala demokrate. Mislim da će je to koštati na tržištu."

Tramp je kritikovao Svift i posle Superboula u februaru 2024, kada je izviždana na stadionu. Na društvenim mrežama je napisao:

"Jedina kojoj je bilo teže nego Kanzas Siti Čifsima bila je Tejlor Svift. IZBACILI SU JE SA STADIONA! MAGA ne oprašta!"

Taylor Swift laughed off being booed at the Super Bowlpic.twitter.com/Zdc5fHKc0A — SportsCenter (@SportsCenter)February 10, 2025

Američki predsjednik je takođe ranije podijelio objavu u kojoj je istakao kontrast između zviždanja upućenih Tejlor Svift, i klicanja koje je dobio kada se njegovo lice pojavilo na ekranu tokom izvođenja američke nacionalne himne: "Tramp dobija velike ovacije dok je Tejlor Svift izviždana - svijet se leči".

Pjevačica je takođe u lošim odnosima sa Ilonom Maskom, koji je tada otvoreno stao uz predsjednika Trampa od početka kampanje, da bi nakon pobjede uplovili u žestok javni okršaj na mrežama.

Promjena tona nakon vjeridbe

Ipak, izgleda da sada Tramp mijenja pristup. Dok su društvene mreže bile preplavljene čestitkama i reakcijama fanova na vjeridbu, predsjednik je odlučio da pokaže drugačiju, pomirljiviju stranu.

Vjeridba Svift i Kelsija dolazi nešto više od mjesec dana prije izlaska njenog novog, dvanaestog albuma "The Life of a Showgirl", koji će biti objavljen 3. oktobra, a koji je premijerno najavila u podkastu Trevisovog starijeg brata.

