Vodili rat i vrijeđao je, sad sve iznenadio komentarom o vjeridbi: Tramp spomenuo Tejlor Svift i sportistu na sjednici

Autor Marina Cvetković
Samo nekoliko sati nakon što su Tejlor Svift i NFL zvijezda Trevis Kelsi objavili vjeridbu, Tramp je na sjednici kabineta upitan za komentar.

Vodili rat i vrijeđao je, sad sve iznenadio komentarom o vjeridbi: Tramp spomenuo Tejlor Svift i sportistu na sjednici Izvor: Ig killatrav

Donald Tramp, američki predsjednik koji je mjesecima na društvenim mrežama otvoreno kritikovao Tejlor Svift, sada je iznenadio promjenom priče. Samo nekoliko sati nakon što su Tejlor Svift i NFL zvijezda Trevis Kelsi objavili vjeridbu, Tramp je na sjednici kabineta upitan za komentar.

"Želim im puno sreće. On je sjajan igrač i mislim da je sjajan čovjek, a ona je izuzetna osoba. Želim im sve najbolje", izjavio je Tramp na iznenađenje mnogih.

Izjava je mnoge iznenadila, s obzirom na to da je tokom ljeta na svojoj platformi Truth Social napisao:

"Da li je iko primijetio da, otkako sam rekao 'MRZIM TEJLOR SVIFT', ona više nije 'VRELA'?"

Vjeridba koja je oduševila fanove

Svift i Kelsi su vjeridbu objavili zajedničkom objavom na Instagramu. Podijelili su romantične fotografije uz opis:

"Vaša profesorka engleskog i vaš profesor fizičkog se vjenčavaju."

Objava je izazvala lavinu reakcija fanova širom svijeta, naročito jer se par prvi put zajedno pojavio u javnosti u oktobru 2023.

Dugotrajan sukob sa Tejlor

Tramp je često bio u sukobu sa Tejlor Svift, naročito nakon što je u septembru 2024. javno podržala Kamalu Haris u predsjedničkoj trci. Svift je tada izjavila:

"Vjerujem da nam treba lider koji će donijeti mir, a ne haos. Kamala Haris se bori za prava i vrijednosti u koje vjerujem, i zato će moj glas biti za nju i Tima Volca."

Tramp je tada na Fox & Friends odgovorio da više cijeni Britani Mehoums, suprugu Patrika Mehoumsa, Kelsijevog saigrača i kvoterbeka Kanzas Siti Čifsa:

"Ja zapravo više volim Britani. Ona je velika Trampova obožavateljka. Tejlor je oduvjek bila liberalna i podržavala demokrate. Mislim da će je to koštati na tržištu."

Tramp je kritikovao Svift i posle Superboula u februaru 2024, kada je izviždana na stadionu. Na društvenim mrežama je napisao:

"Jedina kojoj je bilo teže nego Kanzas Siti Čifsima bila je Tejlor Svift. IZBACILI SU JE SA STADIONA! MAGA ne oprašta!"

Američki predsjednik je takođe ranije podijelio objavu u kojoj je istakao kontrast između zviždanja upućenih Tejlor Svift, i klicanja koje je dobio kada se njegovo lice pojavilo na ekranu tokom izvođenja američke nacionalne himne: "Tramp dobija velike ovacije dok je Tejlor Svift izviždana - svijet se leči". 

Pjevačica je takođe u lošim odnosima sa Ilonom Maskom, koji je tada otvoreno stao uz predsjednika Trampa od početka kampanje, da bi nakon pobjede uplovili u žestok javni okršaj na mrežama.

Promjena tona nakon vjeridbe

Ipak, izgleda da sada Tramp mijenja pristup. Dok su društvene mreže bile preplavljene čestitkama i reakcijama fanova na vjeridbu, predsjednik je odlučio da pokaže drugačiju, pomirljiviju stranu.

Vjeridba Svift i Kelsija dolazi nešto više od mjesec dana prije izlaska njenog novog, dvanaestog albuma "The Life of a Showgirl", koji će biti objavljen 3. oktobra, a koji je premijerno najavila u podkastu Trevisovog starijeg brata.

Pogledajte još slika para: 

