Stefana Karića ostavila djevojka: Čekala da izađe iz Elite, izgovorio za nju ono što nikada nije do sada

Autor Đorđe Milošević
Stefan je prognozirao brak sa Andreom, ali to se definitivno neće desiti.

Stefana Karića ostavila djevojka Izvor: Printscreen Instagram

Stefan Karić, koji je tokom boravka u rijalitiju Elita bio vjeran svojoj djevojci Andrei Bogdanović, romansu je nastavio i nakon izlaska iz programa. Ipak, njihova ljubav nije potrajala dugo po završetku rijalitija.

Danas su se pojavile informacije da je par stavio tačku na odnos jer su obrisali sve zajedničke fotografije.

Stefan se sada oglasio za domaće medije povodom priča o raskidu, potvrdio da više nisu zajedno, ali nije želio da otkriva detalje, te su krenule spekulacije da je Karića ostavila djevojka zbog načina života, jer je i sam u više navrata rekao da je Andrea sušta suprotnost i da ne voli da se eksponira.

Izvor: Pink/ Mondo

stefan karić djevojka raskid

