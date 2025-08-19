logo
Džastin Baldoni prijetio još jednoj koleginici, ona ga tužila: Glumac se ne smiruje uoči suđenja sa Blejk Lajvli

Autor Đorđe Milošević
0

Džastina čeka težak period i čini se, sunovrat karijere, budući da se pojavila još jedna tužba.

Drama oko filma "It Ends With Us" ne prestaje. Dok se bliži suđenje Blejk Lajvli i Džastinu Baldoniju, zakazano za mart 2026, u slučaj se uključila i treća glumica – Izabela Ferer.

Naime, Ferer, koja u filmu tumači mlađu verziju lika Blejk Lajvli, podnijela je tužbu protiv Baldonija zbog, kako tvrdi, njegovog neprimjerenog ponašanja prema njoj nakon što je primila sudski poziv.

Tvrdi da joj je prijetio i pokušao da manipuliše njome

Ferer je pozvana kao svjedokinja u postupku koji je pokrenula Blejk Lajvli, a nakon što je dostavila zahtjev da Baldonijeva produkcijska kuća Wayfarer Studios pokrije njene pravne troškove, što je, kako navodi, predviđeno ugovorom, stigao je neočekivan odgovor.

Prema tvrdnjama njenih advokata, Baldonijev tim zatražio je da ona njihovoj produkcijskoj kući dostavi svoj odgovor na sudski poziv. Tek tada bi joj, kažu, bila isplaćena odšteta.

Glasovna poruka Džastina Baldonija o Blejk Lajvli
Izvor: Youtube / Megyn Kelly

U tužbi se navodi da je od tog trenutka Baldoni pokušavao da manipuliše, prijeti i kontroliše mladu glumicu. Njeni advokati tvrde i da je Baldoni otišao korak dalje podnijevši pravni predlog protiv Ferer, što smatraju pokušajem uznemiravanja i stvaranja pritiska na mladu glumicu.

Kao posledicu tog poteza, Ferer navodi da je na društvenim mrežama počela da prima prijetnje i uvrjedljive poruke.

"Nažalost, ovo je samo najnoviji primer Baldonijevog ponašanja kojim pokušava da zastraši i ucijeni moju klijentkinju“, stoji u podnesku njenog advokatskog tima.

Njegova tužba odbačena

Podsjetimo, cio slučaj počeo je kada je Blejk Lajvli optužila Baldonija, inače reditelja i glumca u filmu, za se*sualno uznemiravanje.

On je na to odgovorio protivtužbom vrijednom 400 miliona dolara protiv Lajvli i njenog supruga Rajana Rejnoldsa, tvrdeći da ga kleveću i ucjenjuju. Njegova tužba je u junu odbačena, ali pravna bitka između holivudskih zvijezda tek kreće na sudu.

Džastin Baldoni suđenje

