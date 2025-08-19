Neočekivana uloga Monike Levinski u seriji o ubistvu: Istinita priča uzdrmala je svijet kao i njena afera s Klintonom

Nova "true crime" serija, "Iskrivljena priča o Amandi Noks", nastojala je da vjerno prikaže temu, ali iza scene se našla jedna neočekivana osoba. Pored Amande Noks koja priča svoju priču, njena prijateljica Monika Levinski pridružila se projektu.

Iako njihove priče nisu nužno iste, zbog javnog linča koje su doživjele, našle su zajednički jezik nakon što su se upoznale 2017. godine. Dodatno je bilo i povređivanje žena kroz demonizaciju zbog njihove se*sualne prošlosti.

Levinski je postala poznata zbog veze sa tadašnjim predsjednikom Bilom Klintonom, što je na kraju dovelo do njegovog opoziva. Iako je Levinski tada imala samo 22 godine, a Klinton je bio nekoliko decenija stariji i imao porodicu kod kuće, ona je prikazana kao lukava i ambiciozna negativka. Noks je na sličan način bila zloupotrebljena od strane medija, ali je njena navodna promiskuitetnost dovela do zatvorske kazne. Dvije žene su pronašle zajednički jezik kada su se konačno srele, što je dovelo do njihovog prijateljstva, kako je Levinski ispričala za The Hollywood Reporter.

"Kada smo se upoznale, vidjela sam u njoj bol koji sam prepoznavala i u sebi. Bila je očajna da izađe iz tog kalupa u koji je stavljena. Ali rijetko kada vidite ljude kako javno preuzimaju kontrolu nad svojom pričom. Nije postojao nikakav vodič za nas. Naše situacije su bile različite, ali uprkos svoj izdaji koju sam doživjela, osjećam se srećnom što još uvijek vjerujem ljudima, i dalje sam optimistična prema svijetu i ljudima - možda je to naivno od mene, ali mi pomaže da nastavim dalje."

Ovo prijateljstvo je na kraju dovelo do toga da Noks poželi da ispriča svoju priču na svoj način. Levinski je takođe imala iskustva sa tim kako se njena životna priča plasira masama, ali došlo je vrijeme da tema same priče prikaže narativ iz svoje perspektive.

Iskrivljena priča o Amandi Noks bila je prva takve vrste

Monika Levinski (52) ima određeno iskustvo sa time kako se njena životna priča nalazi u žiži javnosti, i može se reći da nije tretirana sa pažnjom kakvu je priča Amande Noks dobila.

Levinski je bila producentkinja serije Rajana Marfija "Impeachment: American Crime Story", ali ta serija ima sasvim drugačiji stil od Hulu produkcije. Marfi je poznat po svom preuveličanom i dramatizovanom prikazu događaja, dok je "Iskrivljena priča o Amandi Noks" imala mnogo ličniji pristup.

Noks je za The Hollywood Reporter objasnila da serija mora da ima autentičnost i integritet, za šta je zahvalila Levinski:

"Istina je da ovo nikada ne bih uradila bez Monike. Rekla mi je da će me podržavati i zaista jeste. Učinila je da se osjećam sigurno. Od početka, obje smo bile čvrsto uvjerene da ova serija neće biti samo sudska drama koja se završava kada Amanda Noks izađe iz zatvora. Ona je ukorenjena u dugoročnim posledicama traume i načinu na koji osoba obnavlja svoj život, i veru u čovječanstvo, preuzimajući rizike. Postoji život posle traume. Postoji rast. Postoji prilika. Koračati napred zahtijeva hrabrost, saosjećanje, radoznalost. Ovo je priča koja vrijedi biti ispričana."

Uz punu podršku Noksove, može se pretpostaviti da će serija biti uspješna. Televizijske adaptacije drama po istinitom događaju rijetko kada nastaju sa toliko pažnje i poštovanja prema stvarnim događajima, a ova serija je možda jedinstvena po tome što su stvarne ličnosti bile ključni stubovi iza projekta. Takođe, u pitanju su bile žene naviknute na medijske kritike, koje su željele da predstave tačnu verziju događaja.

Rijetko se dešava da jedna očekivana serija nastane na osnovu prijateljstva dvije žene, a kamoli dvije od najpoznatijih žena u popularnoj kulturi. "Iskrivljena priča o Amandi Noks" bio je intenzivan projekat koji je trajao tri godine i zahtijevao ogromnu količinu istraživanja. Noks je bila na raspolaganju seriji, prisustvovala je u sobi pisaca i pomagala u oblikovanju serije. Ovakav uticaj imaće veliki značaj za kvalitet serije i mogao bi odrediti uspijeh njenih osam epizoda.

Serija prati Amandinu neumornu borbu da dokaže svoju nevinost i povrati slobodu, kao i razloge zbog kojih su vlasti i svijet tako čvrsto donosili osude protiv nje.

Slučaj Amande Noks

Amanda Noks je američka studentkinja koja je 2007. godine u Italiji bila optužena za ubistvo svoje cimerke, Britanke Meredit Kerčer. Nakon suđenja koje je izazvalo veliku medijsku pažnju, Noks je osuđena, ali je presuda kasnije poništena, pa je više puta bila i osuđivana i oslobađana prije konačnog oslobađanja 2015. godine. Slučaj je ostao kontroverzan zbog sumnjivih forenzičkih dokaza, medijskog senzacionalizma i pravosudnih grešaka.