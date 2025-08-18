Na istom mjestu kokoška, mačići i psi: Nikome nije jasno kako joj je pošlo za rukom, uspavala ih je

Djevojčica je spokojno ležala okružena brojnim životinjama koje su mirno spavale pored nje.

Na snimku koji je osvojio društvene mreže, djevojčica stara svega 8 ili 9 godina leži okružena mačkama, psima, kokoškama i drugim životinjama. Pre nego što zaspi, djevojčica im čak pjeva pjesmu. Nema ni laveža, ni mahanja krila – samo tiho disanje i neka gotovo čarobna tišina. Mnogi se pitaju: kako je uspjela da ih sve okupi na jednom mjestu?

"Prava Diznijeva princeza"

U komentarima ispod snimka ljudi pišu da su dirnuti prizorom. Neki su ovu scenu uporedili sa momentom kada Snežana, princeza iz crtanog filma "Snežana i sedam patuljaka", sjedi pored životinja u šumi. "Prava Diznijeva princeza", "Ovo je božanstveno", "Ona i njene životinje žive moj san".

Životinje su izuzetno osjetljive na ljudsku prisutnost osećaju naš mir, napetost, tugu i radost, često bolje nego što to mi primjećujemo. A djeca, sa svojim iskrenim srcima i bez trunke straha, lako osvajaju njihovo povjerenje.