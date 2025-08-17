Pjevač objavio prve fotografije sa dečkom: Bili su zajedno na ljetovanju, evo kako uživaju na plaži

Marko Bošnjak nedavno je otkrio da je već dvije godine u vezi sa dečkom iz Španije.

Hrvatski pjevač Marko Bošnjak objavio je prve fotografije sa partnerom. Zajedno su bili na ljetovanju, a hrvatski predstavnik na Evroviziji 2025. godine podijelio je niz fotografija. "Tek poslije 13 plaža pronašli smo onu praznu", napisao je u opisu.

Tajanstveni Španac i Marko Bošnjak u vezi su već dvije godine i žive zajedno. "Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka meni je bilo važno da budemo fizički blizu jedno drugome i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi na daljinu. On se tada preselio u Hrvatsku i od tada živimo zajedno u Zagrebu", rekao je za Story.

Planira da se preseli iz Hrvatske

"Ipak, uskoro počinje nova faza jer planiram da se preselim izvan Hrvatske, ali ovaj put idemo zajedno. Upoznali smo se u Zagrebu, gdje je došao da posjeti zajedničkog prijatelja. Ne bih rekao da je to bio sudbonosni trenutak, ali odmah sam osjetio nešto jako lepo u njemu. Ima tu rijetku smirenost i toplinu koja me je privukla", dodao je.

"Uz njega učim da budem odgovorniji prema sebi. Osim njega, važni su mi i neki bliski prijatelji kao i dio porodice. Ne mora ih biti mnogo, važno mi je da su odnosi iskreni i mirni", istakao je pjevač.

"Postao sam prvi otvoreno gej pjevač u Hrvatskoj, samo da bih bio ismijan od zapadnih komentatora koji ne razumiju koliko je to rijetko na Balkanu", požalio se nedavno.

U prvom polufinalu Eurosonga, održanom 13. maja u Bazelu, Marko je nastupio 14. po redu i osvojio 28 bodova, što mu je donijelo 12. mesto od 15 zemalja. Time se nije plasirao u veliko finale, budući da iz svakog polufinala u finale ide samo deset zemalja.

