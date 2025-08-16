Marija Karan bez trunke šminke: Glumica iznenadila sve novom fotografijom, nikada ne biste pogodili koliko ima godina

Marija već godinama ne živi u Srbiji, ali putem Instagrama redovno obavještava svoje obožavaoce o dešavanjima iz svog života.

Glumica Marija Karan je veoma aktivna na društvenim mrežama i redovno je dijelila objave sa odmora na Instagramu. Marija objavljuje fotografije i snimke iz privatnog života, a sada je podijelila i jednu fotografiju na kojoj je bez trunke šminke. Naime, ona se uslikala sa novom frizurom, ali jasno je da na licu nema ničega, pa je tako dobila brojne komplimente.

Poznato je da Marija Karan njeguje prirodan izgled, a kako ima 43 godina, mnogi i ne povjeruju u to, već bi rekli da izgleda znatno mlađe.

Iznenadila izjavama

Inače, Marija se retko oglašava za medije, a jednom prilikom uključila se u Jutarnji program "Prve" televizije, te, ne baš najjasnije, ispričala kako je tad izgledao njen život i šta se sve dešavalo u Srbiji kada je ona prvi put prešla granice i otputovala u svijet.

"Ovde u Londonu već petnaest godina imam svoje agente, a u Americi imam svog menadžera, tako da sam skoro imala audicije i nije ipak sve stalo. Inače, pored glume, što je moj omiljeni posao, imam još jednu karijeru koju sam razvila u poslednje četiri godine. Ja sam pronašla, odnosno ostvarila da kažem, firmu i fondaciju u Los Anđelesu. Ušla sam u cijelu priču kao kolekcionar, kao neko ko je ljubitelj umjetnosti, neko ko poznaje tu scenu veoma dobro. Poželjela sam da vratim svom narodu i regionu svoje znanje, da tu scenu približim ostatku svijeta i pomognem mladim umetnicima", izjavila je Marija, koja nije mogla da objasni tačno čime će se sve baviti njena kompanija.

Na pitanje voditelja hoćemo li Karanovu vidjeti u nekim domaćim projektima, s obzirom na to da u Srbiji vlada hiperprodukcija, te se snima veliki broj filmova i serija, glumica je tom prilikom imala šta da kaže.

"Znate kako, kada sam 2010. godine otišla za London ljudi kod nas nisu ni koristili mejl, a evo sada imamo mogućnost da se čujemo preko video poziva. Mi uvjek kaskamo da budemo umreženi i upućeni, ali mislim tu sam, ja sam tu. Nikada mi nije problem da dođem. Poslednji put sam radila seriju 'Pet'. Govori se o nekim novim projektima, za sada imam svoju priču koju radim. Sada kada sam u Londonu, malo sam bliže, te ta hiperprodukcija može da računa na mene", izjavila je Marija.