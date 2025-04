"Svi se pitamo od čega ona živi": Komšije razvezale jezik o Mariji Karan, spomenuli bivšeg muža i alimentaciju

Glumica Marija Karan se prije četiri godine razvela od supruga Džoela Lubina

Izvor: Instagram/marakaran

Glumica Marija Karan se 2021. godine razvela od supruga Džoela Lubina, nakon sedam godina braka u kojem su dobili sina.

Domaći mediji su tada prenijeli izjave komšija u kraju u kojem živi srpska glumica i prokomentarisali njen razvod.

"Vidim da su ostali u dobrim odnosima, on je čovjek djelovao kao gospodin, ali niko ne zna šta se tu desilo", rekla je jedna komšinica i dodala: "Sin joj je jako vaspitan, ne mogu da kažem da ni ona nije. Uljudno se javi, ali svi se pitamo od čega ta žena živi. A živi punim plućima, na njoj su od glave do pete najskuplje marke odjeće i obuće, a ne vidimo da glumi. Pratimo je na Instagramu i vidimo da dosta putuje, boravi u najskupljim hotelima. To je ozbiljan novac".

Druga komšinica ističe da rijetko viđa Mariju Karan, ali da smatra da od supruga dobija "lijepu alimentaciju".

"Ranije sam je češće viđala, u poslednje vrijeme rijetko. Ne ulazim u to koliko troši i kako zarađuje, vjerujem i da njen bivši suprug plaća visoku alimentaciju".

U obližnje radnje ne svraća često, prema riječima prodavačica.

"Ona se hrani po restoranima i hotelima, vjerujem da kuhinja u njenom stanu nije poslužila ni za kuvanje kafe. Svrati po neke sitnice, što bi se reklo za neke usputne stvari poput slatkiša za dijete, vodu, osnovnu higijenu... Ponekad po voće. U veliku nabavku ne dolazi. Kažu da ima spremačicu koja joj pomaže i oko sina, ali ja tu ženu ne poznajem. Možda joj ona nabavlja neke stvari".

