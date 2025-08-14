Dikaprio (50) konačno priznao zašto ostavlja djevojke čim napune 25: Evo kako je Vitorija uspjela što druge nisu

Leonardo Dikaprio, priznao je reditelju Paulu Tomasu Andersonu ono što je dugo skrivao od svih.

Glumac Leonardo Dikaprio (50) konačno je otkrio zbog čega za vezu bira samo mnogo mlađe djevojke. Režiseru Polu Tomasu Andersonu priznao je ono što je dugo skrivao od svih - da se osjeća gotovo dvije decenije mlađe nego što zapravo jeste.

Sve je počelo kada je Anderson započeo razgovor o Leonardovim godinama, pozvavši ga da što brže odgovori na pitanje: "Da ne znaš koliko zaista imaš godina, koliko bi mislio da imaš?"

Dikaprio je bez razmišljanja odgovorio: "32".

Prisjetimo ga se iz mlađih dana:

"Imaš 50 godina, ali tvoja emocionalna zrelost je kao da imaš 32. Kakav je to osjećaj?" našalio se Anderson.

Dobitnik Oskara nastavio je da objašnjava kako se njegova perspektiva promijenila otkako je proslavio jubilaran rođendan u novembru 2024.

"Želite da budete iskreniji i da ne gubite vrijeme. Jednostavno morate biti mnogo otvoreniji“, rekao je Dikaprio, pa dodao: "To je odgovornost, jer je iza vas mnogo više godina nego što ih je ispred vas."

Dodao je da ovaj način razmišljanja dolazi s "rizikom da se stvari raspadnu", kao i s potencijalom za "neslaganje ili razilaženje u bilo kojoj vrsti odnosa u životu – ličnom i profesionalnom", piše Žena. Vjeruje i da će to postati izraženije u budućnosti, jer "sledećih nekoliko decenija… napredak".

"Gledam svoju majku, na primjer, i ona jednostavno kaže tačno ono što misli i ne gubi vrijeme. Ne troši vrijeme pokušavajući išta da odglumi", zaključio je Dikaprio.

Leonardo Dikaprio je u vezi s Vitorijom Ćereti. Zanimljivo je da je Vitorija, s kojom je u vezi od 2023. godine, u junu napunila 27 godina i još uvijek nije na spisku bivših.

Pogledajte kako ona izgleda:

Ko je sve bio u Leonardovom "Klubu 25"?

Prije veze sa Vitorijom, raskidao je svaki put kad bi njegova tadašnja djevojka proslavila 25. rođendan. Žizel Bundšen, brazilski supermodel, bila je u vezi sa Dikaprijom od 2000. do 2005. godine, a raskinuli su baš kada je ona napunila 25, kada je ona otkrila njegovu mračnu stranu.

Sledeća velika ljubav, Bar Rafaeli, izraelska manekenka, bila je sa Leom od 2005. do 2011. - raskid se desio, pogađate, kada je napunila 25.

Najskoriji i najzvučniji primer jeste Kamila Morone, koja se pridružila Žizel Bundšen, Bar Refaeli, pa i Blejk Lajvli na listi bivših djevojaka koje je "šutnuo" pre 25. godine. Nju je Dikaprio upoznao kada je imala svega 20 godina. Veza je trajala pet godina, a raskinuli su samo nekoliko mjeseci nakon njenog 25. rođendana, što je dodatno raspalilo priče o njegovom "godišnjem limitu" za ljubavne partnerke.

Zbog toga je počeo da ga bije glas da bira isključivo "djevojke čiji se prefrontalni korteks nije u potpunosti razvio". Sada je, po svemu sudeći, promijenio ukus, jer je lepa Vitorija sa kojom se zabavlja od 2023. u junu napunila 27 godina i još se nije našla na listi bivših.

(Žena Blic/ MONDO)