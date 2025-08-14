logo
"Pejović mi je uzeo pesmu, rekao sam mu da mi to ne radi": Pevač tek sad progovorio o svemu, Aco ga pritiskao

Autor Jelena Sitarica
0

Peđa Medenica je na početku karijere radio za brojne pevače, a život mu je promenila upravo saradnja sa Acom Pejovićem

"Pejović mi je uzeo pesmu, rekao sam mu da mi to ne radi": Pevač tek sad progovorio o svemu, Aco ga Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Peđa Medenica danas je jedan od najtraženijih radnih pevača, a mnogi ne znaju da je prve korake na domaćoj estradi napravio radeći pesme za druge autore.

Međutim, sve se promenilo kada je napisao "Makar zadnji put", numeru koju je želeo da snimi, ali je otišla u ruke Aci Pejoviću.

- Ja sam njemu uradio nekoliko pesama za taj album, ali sam hteo da čuje ovu da mi kaže kako mu se čini. Ja sam tada bio anoniman, i on mi je rekao: "Ova pesma ide meni". Rekao sam mu da mi ne radi to jer on već ima 100 hitova, ali on je vršio pritisak na mene, na čemu sam mu zahvalan, i na kraju sam prelomio - rekao je Peđa koji je nakon toga napisao "Dođeš mi u san", pesmu koja ga je i proslavila.

Peđa Medenica - Dođeš mi u san
Izvor: YouTube

- Vraćao sam se iz Beograda za Bačku Palanku gde inače živim, malo sam onako popio, i za svega 20 minuta napisao pesmu "Dođeš mi u san". Poslao sam pesmu Endžiju odmah i rekao da ne pušta nikome, znao sam da podhitno moram nešto da snimim - prisetio se Peđa za "K1" i dodao:

- Eto, da Aco nije uzeo pesmu "Makar zadnji put", ja možda nikada ne bih napisao "Dođeš mi u san".

Platio ulaz na sopstveni nastup

Podsetimo, Peđa je jednom prilikom ispričao da je na početku karijere morao da plati ulaz za sopstveni nastup.

- Platio sam ulaz na sopstveni nastup. Radio sam u Nišu. Tada sam bio poluanoniman. Kada sam došao ispred diskoteke, menadžer mi se nije javljao… Bila je gužva pred diskoteke, progurali smo se. I kada sam došao do ulaza, tražili su da platimo… Nisu me znali, i ja sam platio - ispričao je Peđa svojevremeno za domaće medije.

(K1/MONDO)

Tagovi

aco pejović peđa medenica

