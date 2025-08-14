Bio u ljubavnoj vezi sa ženinom asistentkinjom pre smrti: Isplivali novi šok detalji o mužu Keli Klarkson

Bivši suprug američke pevačice Keli Klarkson preminuo je iznenada u 48. godini nakon kraće bolesti. Sada se saznalo da je pre smrti bio u vezi sa njenom asistentkinjom.

Brendon Blekstok je pronašao partnerku "punu ljubavi" u bivšoj asistentkinji bivše supruge Keli Klarkson, pre svoje smrti, navodi se u oproštajnom tekstu pokojnog poslovnog menadžera.

"Brendon je, zajedno sa svojom prelepom i punom ljubavi partnerkom u životu i poslu, Britni Meri Džouns, započeo da gradi život, kao i osnivanje kompanija i neumorno radio na stvaranju Headwaters Livestock Auction i onoga što će ostati kao njegov legat, The Valley View Rodeo u Bozeman, Montana", piše u počasti koja je objavljena u utorak, prenosi Page Six.

Blekstok je preminuo prošlog četvrtka nakon privatne borbe sa melanomom. Imao je samo 48 godina.

Prema Džounsovom LinkedIn profilu, ona je bila asistentkinja originalne pobednice "American Idol"-a od 2016. do 2020. godine - što je, slučajno, ista godina kada je Klarkson podnela zahtev za razvod od Blekstoka.

Njihov razvod je finalizovan 2022. godine nakon godina sporenja na sudu. Na osnovu dogovora o razvodu, Klarkson je zadržala njihov ranč u Montani. Međutim, živela je u Njujorku sa njihovo dvoje dece, ćerkom River, 11, i sinom Remingtonom, 9.

Blekstok je nastavio da živi u Montani, gde je u decembru 2024. godine, zajedno sa Džouns, osnovao Valley View Rodeo, prenosi US Sun. Potpuna priroda njihove veze trenutno nije jasna. Ipak, čini se da je Džouns ranije bila udata za bubnjara Grega Gusa LaPointa.