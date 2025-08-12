Maluma pobijesnio na ženu sa bebom u publici: Zaustavio koncert, pa joj "očitao bukvicu" pred hiljadama ljudi

Maluma se obrušio na majku tokom koncerta jer je sa sobom povela jednogodišnju bebu.

Izvor: X/Pop Crave

Poznati kolumbijski pjevač Maluma pokazao je brigu prema fanovima tokom koncerta u Meksiko Sitiju proteklog vikenda.

Dok je nastupao, 31-godišnji pjevač prekinuo je muziku i obratio se majci u publici, koja je sa sobom dovela bebu staru oko godinu dana – ali bez zaštite za uši. Na snimku koji se brzo proširio internetom, Maluma se najprije raspituje o uzrastu djeteta, a zatim u ozbiljnom tonu kritikuje situaciju.

Pogledajte taj trenutak:

Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:



“That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.”pic.twitter.com/ptxpcuuHzw — Pop Crave (@PopCrave)August 10, 2025

"Da li misliš da je dobra ideja da dovedeš jednogodišnju bebu na koncert gdje su decibeli ovako visoki? To dijete ni ne zna gdje se nalazi. Sledeći put, zaštiti mu uši ili uradi nešto, jer je ovo ozbiljno. To je tvoja odgovornost", objasnio je Maluma.

Pozivajući se na sopstveno roditeljsko iskustvo, pevač je dodao:

"Tresem je ovde kao igračku. Iskreno, dijete ovdje ne bi trebalo da bude. Ovo govorim sa punim poštovanjem i iz ljubavi... sada kada sam i sam otac, nikada ne bih doveo svoju ćerku na koncert. Sledeći put, budi svjesnija."

Maluma, koji ima jednogodišnju ćerku po imenu Paris, dobio je aplauz publike, koja je djelovala kao da u potpunosti podržava njegovu reakciju.

