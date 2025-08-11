Majka muzičke zvijezde izbodena na smrt u svom domu: Detalji dvostrukog ubistva i stravične provale potresli svijet

Majka zvijezde kantri muzike Spensera Hačera, Holi, izbodena je na smrt u stravičnoj provali u porodičnom domu.

Majka u usponu poznate zvijezde kantri muzike, Spensera Hačera, Holi, izbodena je na smrt od strane nepoznatog napadača tokom stravične provale u njen dom u Virdžiniji.

Holi, koja je imala 62 godine, ubijena je nešto prije ponoći 3. avgusta, kada je Kevin Mozes Voker provalio u njen dom u okrugu Rokingem.

Njen suprug, Majkl Hačer (65), ranjen je u napadu, ali je uspio da ubije Vokera iz pištolja u, kako se pretpostavlja, samoodbrani.

Šerif je otkrio da je Voker (41), poreklom iz Merilenda, izgleda nasumično izabrao porodicu Hačer kao metu ovog "potpuno nasumičnog" napada, prenosi Daily Mail.

Policija i dalje istražuje motiv za brutalan napad. Voker nije imao poznatu istoriju nasilnog ili kriminalnog ponašanja. Optužnice neće biti podignute jer je Voker mrtav, ali policija nastavlja da istražuje incident.

Spenser, 27, otkazao je nekoliko predstojećih koncerata nakon tragedije, obavjestivši svoje fanove da njegova porodica prolazi kroz "monumentalan gubitak".

Zvijezda kantri muzike sa uticajem blugrasa ima više od 720.000 pratilaca na TikToku. Potpisao je ugovor sa Stone Country Records u julu 2024. godine i izdao svoj prvi EP prošlog oktobra.

