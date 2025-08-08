logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandra Bursać i 10 godina mlađi Stevan otkrili pol bebe: Poludjeli od sreće, evo za koje ime su se odlučili

Aleksandra Bursać i 10 godina mlađi Stevan otkrili pol bebe: Poludjeli od sreće, evo za koje ime su se odlučili

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica Aleksandra Bursać čeka prvo dijete sa 10 godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem, a sada su u svom stanu priredili otkrivanje pola.

Aleksandra Bursać i 10 godina mlađi Stevan otkrili pol bebe: Poludjeli od sreće, evo za koje ime su se odlučili Izvor: Instagram printscreen / stevansekulic

Aleksandra Bursać (36) je u početku krila trudnoću, a sada sa pratiocima dijeli svoja iskustva, te je sa pratiocima sada podijelila i otkriće pola djeteta.

Pjevačica je sa 10 godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem obavijestila javnost da čekaju djevojčicu, kao i da će joj dati ime Kasija.

Ovaj srećni trenutak podijelila je na Instagramu, pogledajte:

"Kasija, jedva te čekamo", napisala je pjevačica uz objavu.

S obzirom da je u početku krila da će ostvariti u ulozi majke, sada sa pratiocima dijeli svoja iskustva, te je na storiju objavila da ima slatke muke u drugom stanju.

"Pravi paradajz ne postoji više, a meni se tako jede", objasnila je ona, pa je potom dodala:

"Kao klompu da sam pojela, vjerujte mi da je nekako takav osjećaj", požalila se Aleksandra.

Prisjetimo se njihovog vjenčanja:

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ