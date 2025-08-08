Aleksandra Bursać i 10 godina mlađi Stevan otkrili pol bebe: Poludjeli od sreće, evo za koje ime su se odlučili

Pjevačica Aleksandra Bursać čeka prvo dijete sa 10 godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem, a sada su u svom stanu priredili otkrivanje pola.
Aleksandra Bursać (36) je u početku krila trudnoću, a sada sa pratiocima dijeli svoja iskustva, te je sa pratiocima sada podijelila i otkriće pola djeteta.
Pjevačica je sa 10 godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem obavijestila javnost da čekaju djevojčicu, kao i da će joj dati ime Kasija.
Ovaj srećni trenutak podijelila je na Instagramu, pogledajte:
"Kasija, jedva te čekamo", napisala je pjevačica uz objavu.
S obzirom da je u početku krila da će ostvariti u ulozi majke, sada sa pratiocima dijeli svoja iskustva, te je na storiju objavila da ima slatke muke u drugom stanju.
"Pravi paradajz ne postoji više, a meni se tako jede", objasnila je ona, pa je potom dodala:
"Kao klompu da sam pojela, vjerujte mi da je nekako takav osjećaj", požalila se Aleksandra.
Prisjetimo se njihovog vjenčanja:
