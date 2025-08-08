Ukrao joj pare iza leđa: Vesna Đogani opljačkana na nastupu, isplivao sramotan snimak (Video)

Vesna Đogani nastupala u prepunom klubu, kada je ostala bez polovine bakšiša

Izvor: Instagram/djoganivesna

Vesna Đogani imala je nastup u Sarajevu na Ilidži prije dva dana, a tom prilikom je pokradena, što je i zabilježeno kamerom.

Nastup se dogodio u Sarajevu na Ilidži, a kako tvrdi izvor pjevačicu je pokralo osoblje lokala. U jednom momentu je zaposlenom u lokalu neko od gostiju dao bakšiš da preda pjevačici dok je ona pjevala.

Na snimku se tačno vidi momenat kada muškarac prilazi Vesni sa više novčanica u ruci.

Umjesto da joj da sve ono što ima u rukama, on gleda lijevo - desno uzima dio novca i prebacuje u drugu ruku, a pjevačici daje drugi dio.

Sramotni potez uspjela je da usnimi jedna od gošći te večeri, pogledajte:

(Kurir, MONDO)