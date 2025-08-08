Supruga otkrila poslednje riječi Ozija Ozborna prjie smrti: Slavni muzičar u jedno nije mogao da povjeruje

Šeron Ozborn je otkrila dirljive poslednje riječi svog supruga Ozija o njegovim fanovima, nakon što im se oprostio svojim poslednjim koncertom sa bendom Black Sabbath.

Frontmen benda Black Sabbath, poznat kao Princ Tame, preminuo je prošlog mjeseca u 76. godini - samo nekoliko nedelja nakon što je održao svoj poslednji nastup sa bendom.

U novom intervjuu, koji je održan samo pet dana prije njegove smrti, njegova supruga Šeron je s oduševljenjem govorila o koncertu, priznavši da je to bio "ogroman uspjeh".

Šeron Ozborn je za Pollstar izjavila:

"Mislim da je to prvi put da je neko otišao u penziju na takav način - da se šou emituje uživo i da sav prihod ide u humanitarne svrhe. To je prvi put da je neko rekao 'laku noć' na taj način, i to je savršen način da se završi karijera kada je bila tako duga - nikada nisam željela da Ozi jednostavno nestane bez nekog velikog događaja."

Supruga muzičke legende takođe je otkrila koliko je Ozi bio oduševljen podrškom koju je dobio na koncertu.

Ona je objasnila: "Te večeri, Ozi se okrenuo prema meni i rekao: 'Nisam imao pojma da me toliki broj ljudi voli.'"

Ozi je izašao na binu za svoj oproštajni koncert na stadionu Villa Park u rodnom Birmingemu, manje od tri nedelje prije smrti, ponovo se ujedinivši sa originalnim članovima benda Black Sabbath po prvi put od 2005. godine. Koncert je bio humanitarnog karaktera, a prikupljena sredstva išla su za tri organizacije: Cure Parkinson’s, Dečju bolnicu u Birmingemu i Acorns dečiji hospis.

Više od 42.000 fanova ispunilo je stadion na koncertu Back To The Beginning, tokom kojeg se Ozi u svom oproštajnom govoru obratio publici riječima: "Nemate pojma kako se osjećam - hvala vam od srca."

Nakon toga, na ekranu se pojavila poruka: "Hvala vam za sve, vi ste je**** nevjerovatni. Birmingem zauvijek," dok je nebo obasjalo vatrometom.

Ozi je ranije najavio da će to biti njegov poslednji nastup zbog zdravstvenih problema, nakon što je 2020. godine javno govorio o svojoj borbi s Parkinsonovom bolešću.

Iza Ozzija su ostali njegova supruga Šeron i petoro djece: Džesika, Luis, Ejmi, Keli i Džek.

U saopštenju koje je porodica objavila u to vrijeme, navodi se da je Ozi preminuo "okružen ljubavlju", uz sledeće riječi: "Sa tugom koju riječi ne mogu u potpunosti da izraze, moramo da obavijestimo javnost da je naš voljeni Ozi Ozborn jutros preminuo," prenosi Daily Mail.

Pogledajte kako je izgledao njegov poslednji ispraćaj: