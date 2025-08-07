Ceca priznala zbog čega najčešće laže: U javnosti govori da nema partnera, sad samu sebe razotkrila

Evo kako je Ceca Ražnatović samu sebe odala kada je u pitanju ljubav.

Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Svetlana Ceca Ražnatović kroz život je imala je razne postupke, a jednom prilikom je priznala da laže kad je riječ o ljubavi.

Ona je otkrila da nema jaču polovinu, ali i da ima, kako svakako ne bi tu istinu ispričala javno pred kamerama.

Pogledajte kako je izgledala na obnovi bračnih zaveta Zorice i Kemiša:

"I da ima udvarača, i da ih nema, sigurno neću reći istinu u kameru (smijeh). Svako od nas želi da neko parče privatnosti sačuva za sebe. Svi smo mi ljudi i želimo iste stvari, da imamo djelić svoje privatnosti koju čuvamo za sebe, i koju dijelimo samo sa tom osobom do koje nam je stalo, ili sa prijateljima, ili porodicom...", rekla je Ceca za Blic.

