Stiven Sigal se vraća na filmski set u akcionom trileru „Red zmaja“, u režiji Vjekoslava Katušina. Film je snimljen u Beogradu i okuplja legende akcionog žanra.
Legendarni holivudski glumac i majstor borilačkih vještina Stiven Sigal (73) vraća se na veliko platno nakon skoro šestogodišnje pauze - u novom akcionom filmu "Red zmaja", u režiji višestruko nagrađivanog hrvatskog reditelja Vjekoslava Katušina, navodi Index.hr.
Snimanje će početi u septembru 2025. godine i odvijaće se na atraktivnim lokacijama u Beogradu. Projekat obećava povratak u "zlatno doba akcije" 80-ih i 90-ih, sa impresivnom međunarodnom glumačkom postavom.
Prisjetimo se Sigalove posjete Beogradu prilikom koje je dobio mač i titulu "Zlatni vitez - Stefan Despot":
Stiven Sigal zaigraće u filmu hrvatskog reditelja: Sve će se snimati u Beogradu, procurile informacije
"Stiven Sigal ne može da stane"
Režiser Katušin ne krije svoje oduševljenje radom sa legendom akcionih filmova:
"Volim da se šalim da sam ga skoro izvukao iz penzije. Vjerujem da takva glumačka legenda, poput Stivena Sigala, ne može da stane. Velika je čast i izazov za mene da radim sa takvim umjetnikom. Radujem se svakom kadru koji ćemo snimiti", rekao je Katušin.
Zvjezdana postava
Pored Sigala, film okuplja i druge ikone akcionog žanra:
Ron Smurenburg - holandski majstor borilačkih vještina poznat po svojoj spektakularnoj borbi u filmu Džekija Čena "Ko sam ja?"
Mišel Kisi - nezaboravni Tong Po iz filma "Kikbokser", u kojem je glumio pored Žan-Kloda Van Dama.
Majkl Pare - američki glumac sa bogatom filmografijom, kao i Dženi Paris i Alona Herta – zvijezde Katušinovog prethodnog filma "Pogrešna smrt 2: Krvne loze".