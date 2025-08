"Baca stvari kada je nervozan": Goca Božinovska priznala da beži iz kuće zbog Mirka Šijana

Popularna folk pevačica Goca Božinovska sa Zoranom Šijanom ima ćerku Zoranu i sina Mirka. Dok Zorana, vodi život daleko od očiju javnosti, Mirko i njegova supruga Bojana vrlo privlače pažnju.

Izvor: Instagram/Printscreen/goca_bozinovska_official

Goca Božinovska sa snajkom i sinom živi zajedno u viliu u Surčinu koja vredi 700.000 evra, a iako se znatno smirio, pevačica kaže da ga i dan danas stignu "bubice".

- Moj Mirko je suvo zlato, majkin ceo svet, ali kad poludi i kad je nervozan sklanjam mu se s puta! Ume da baca stvari kad je nervozan, bežim iz kuće i sklanjam se da ne izvučem deblji kraj - rekla je Goca kroz smeh, pa je potom nastavila:

"Ni sada ne priznaje ništa kada skrivi i ako mu na nešto skrenem pažnju. Kaže mi: 'Jesi li sigurna da sam to ja? ', a ja dodam: 'Dobro, nisi ti, moja baba pokojna je'. Plašim se čak i kad vozi motore, kao i svaka majka, ali šta ću, on je jednostavno takav. Njega privlače takve stvari. Oduvek je voleo brzu vožnju, sve što mu diže adrenalin. Njega je otac Zoran još dok je mali bio učio da vozi skuter. Rođen je za sva ta ludila, ne mogu tu prirodu da obuzdam. Neustrašiv je, ima petlju za sve. Proleteo bi kroz vatru ako treba. Bez straha uhvati golom rukom zmiju i to otrovnicu. Takav mu je i otac bio - neustrašiv", otkrila je Goca

Porodični dom Šijanovih renoviran

Nakon smrti Zorana Šijana, Goca je sa decom ostala da živi u njihovoj kući u Surčinu koju su nedavno renovirali.

Kako je sada u njoj graja od dece, a i snajka ima svoje potrebe i zahteve, porodica ŠIjan rešila je da odradi potrebne radove, kako bi stvorili još udobniju i lepšu oazu mira. Inače, Goca Božinovska u ovu kuću uselila kada se udala.

"Ovde sam 20 godina i navikla sam na Surčin jer sam i pre useljenja devet godina živela u ovom kraju. Upravo ovaj dom čuva najlepše uspomene koje imam, posebno one vezane za mog pokojnog supruga, rođenje naše dece, njihovo detinjstvo... Nikad, ali nikad se ne bih iselila iz njega. Ovde je moja sreća. Deca dolaze i odlaze, a ja ostajem. Što bi rekla moja ujna: 'U toj kući ćeš biti dok te snaja ne izbaci ' E tad bih možda spakovala kofere i otišla, samo da mom Mirku bude lepo", izjavila je pevačica jednom prilikom.

Pogledajte fotografije Mirka i Bojane Šijan:

Izvor: Blic/ MONDO