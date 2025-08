Spot snimljen za 15 minuta, nije ni znala da joj se vide grudi: Sabrina 80-ih zaludela sviet, a danas je bolja nego ikad

Pogledajte kako danas izgleda Sabrina Salerno, pjevačica koja je otpevala hit pjesmu "Summertime love"

Izvor: YouTube/Cherry Official

Kada se osamdesetih godina pojavila na muzičkoj sceni, Sabrnia Salerno je muški deo publike na svojim nastupima hipnotisala provokativnim izgledom. Važila je za pevačicu sa najvećim grudima na evropskoj muzičkoj sceni.

Italijanska pevačica Sabrina Salerno je pesmom "Boys (Summertime Love)", ali i se*si spotom u kojem je pokazala svu čar svojih oblina, dospela je na vrhove muzičkih top lista u Francuskoj i Švajcarskojj.

U čuvenom spotu Sabrina se kupa u mokroj majici i dvodelnom kupaćem kostimu.

Izvor: Youtube/PrintScreen



Cela priča se krije iza te majice. Videospot je snimljen možda u maksimalno 15 minuta - rekla je Sabrina i priznala da se zapravo trebalo raditi o snimanju kratkog priloga za jednu televizijsku emisiju, a ne spotu.

Svoje "ženske atribute" nije krila zbog čega je spot bio više puta cenzurisan od strane Jutjuba.

"Nisam uopšte videla fotografije sa snimanja, a kada sam ih ugledala, bila sam jako ljuta na reditelja. Rekla sam mu da mi se previše vide grudi", priznala je.

Ali, upravo su je grudi proslavile.

Sabrina - Summerime love Izvor: YouTube/Brokenhearter

Osim pevačke karijere koja ju je vinula u fokus medija i javnosti, bavila se i modelingom, glumom i vođenjem emisija na televiziji. Ova atraktivna diva 1980. godine pobedila je na takmičenju u lepoti i to ju je podstaklo da se počne baviti modelingom. Pre više od 30 godina, 1987. godine izdala je svoj prvi album "Sabrina" i upravo joj je pesma s tog albuma donela slavu.

"Boys (Summertime Love)" stekla je veliku popularnost. Čak je i u Velikoj Britaniji držala čvrsto treće mesto. To nije bila jedina pesma koja ju je proslavila - još neke od njih su "My Chico", "Like a Yo-Yo" i "Gringo". U svojoj karijeri imala je i zvezdane saradnje - 2010. godine snimila je duet s poznatom američkom pevačicom Samanthom Foks (55) i to obradu hita "Call me" grupe Blondie.

Upravo su Sabrinu često nazivali "italijanskom Samanthom Foks", stoga je ova saradnja privukla veliku pažnju.

Sabrina Salermo i dalje dobro izgleda, barem sudeći po fotografijama koje objavljuje na svom Instagram nalogu.