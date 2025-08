Maja napustila "Lunu" i nestala iz javnosti: Sada se skinula u petoj deceniji, i ljudi su u nevjerici kako izgleda

Maja Marković proslavila se ranih devedesetih i početkom 2000-ih u grupi "Luna", a onda je nestala iz javnosti

Tokom dvehiljaditih grupa "Luna" bila je jedna od najpopularnijih na ovim prostorima, sve do 2006. kada je bend napustila pjevačica Maja Marković. Nažalost, saradnji su presudile nesuglasice koje su imali, a kasnije su čak i završili na sudu jer je Čeda Čvorak branio Maji da izvodi pjesme koje su nastale tokom rada u "Luni".

Ona je u jednom intervjuu 2019, otkrila neke pikanterije i javno objelodanila da joj je Čeda Čvorak uzimao honorare od nastupa i stavljao sebi u džep.

Ona je izjavila tada i da planira povratak na scenu.

"Ne mogu ništa konkretnije da kažem osim onoga što se zna, da smo suprug i ja radili na tome, s obzirom da smo moj prvi solo album, koji je izašao 2008. godine, radili autorski sami. A naravno, nadamo se i da će kolege autori, s kojima smo ovih dana u kontaktu i preslušavamo razne pjesme, imati adekvatan odgovor na ono što ja kao viziju imam", kazala je Maja za "Kurir".

Ona je otkrila i kakva iskustva nosi sa kruzera na kome je radila.

"Što se tiče kruzera, to je jedno pozitivno iskustvo i nešto što je drugačije od onoga što je karijera i što je prisutno u mom životu. Kruziraću onda kada mi to treba. Korona je svakako poremetila rad svim muzičarima na svijetu, kako na kruzerima, tako i na kopnu. Dvije godine nismo mogli da se bavimo svojim poslom. Opet, s one druge strane, s obzirom da se puno radilo prije korone, čovjek mora da bude zadovoljan. Barem ja govorim o svom slučaju. Bila sam malo premorena jer sam godinama bila radoholičar. Upoznavali smo dosta ljudi tamo i u odnosu na muzičare, to su stvarno priče nebo i zemlja. Ne mogu da pričam za druge poslove, ali mi smo bili povlašćeni u odnosu na njih. Naš posao ima kraći rok trajanja tokom dana, imamo određene povlastice što se tiče kretanja i komunikacije s ljudima. Tamo mahom odlaze mladi ljudi koji mogu da izdrže takav tempo, jer nije lako izdržati. Još ako si sam, još teže je", zaključila je Maja.

Inače, ona je nakon skandala sa Čedom nestala iz javnosti, ali se s vremena na vrijeme oglašava na svom Instagramu.

Njene poslednje fotografije izazvale su lavinu reakcija, s obzirom da se Maja ništa nije promijenila za sve ove godine.

Ona je oduševila sve linijom u kupaćem, a komplimenti su se samo ređali.

"Majo divna si", "Prelijepa žena", "Predivno je vidjeti te ponovo", neki su samo od komentara ispod objave.

Pogledajte kako Maja danas izgleda: