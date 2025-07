Policija joj javila da je preminuo: Feliks Baumgartner na kobni odmor došao sa djevojkom, evo ko je Mihaela Radulesku

Feliks Baumgartner, poznati austrijski sportista koji je stekao svjetsku slavu ekstremnim skokovima, izgubio je život u 56. godini u nesreći tokom paraglajdinga na Jadranu.

Tragedija se dogodila u četvrtak popodne, dok je Baumgartner izvodio let motornim paraglajderom iznad ljetovališta na obali Jadranskog mora. Prema prvim informacijama koje su saopštile italijanske vlasti, on je izgubio kontrolu nad letjelicom, verovatno zbog iznenadnog zdravstvenog problema.

Austrijski sportista je pao u bazen hotelskog kompleksa i preminuo na licu mjesta, jer je udarac bio izuzetno snažan. Nažalost, nesreća je pogodila i jednu radnicu hotela, koju je udario dio uništenog paraglajdera. Žena je povrijeđena i hitno prevezena u bolnicu, nakon što joj je ukazana prva pomoć na licu mjesta.

Prema austrijskim medijima, životna partnerka Feliksa Baumgartnera, čije ime novinari nisu odmah objavili, nalazila se u blizini u trenutku tragedije.

Riječ je o Mihaeli Radulesku, poznatoj rumunskoj voditeljski s kojom je sportista bio u vezi više godina.

"Ona je odmah obaviještena o fatalnoj nesreći”, naveli su austrijski novinari, dodajući da je saznala tragičnu vijest od nadležnih organa – koji su je obavijestili da je njen partner preminuo usled nesreće.

Mihaela Rădulescu je rumunska preduzetnica, TV voditeljka i producentkinja, društvena aktivistkinja, autorka bestselera i kolumnistkinja. Takođe je ambasadorka dobre volje organizacija kao što su "United Way Worldwide", "Hospice House of Hope" i "Save the Children", kao i osnivač humanitarne fondacije za pomoć djeci.

Od 2000. godine vodi televizijsku emisiju "Duminica în familie" na Antena 1.

