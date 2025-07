Deen i njegov dečko Amerikanac više ne žive sami: Sin balkanskog političara objavio vijest na Instagramu

Fuad Backović, poznatiji kao Deen, podijelio sliku s pratiocima.

Fuad Backović Deen i njegov partner Vil Person III na Instagramu su objavili kako su proširili svoju porodicu za jednog preslatkog člana.

Pjevač kaže da je to njihovo čudo i da se sve dogodilo neočekivano.

"Upoznajte novog člana naše porodice. Naša prekrasna djevojčica. Ona je vrlo posebna mala djevojčica jer je samohrano štene, ona je naše malo čudo", napisao je Deen i dodao: "Dogodilo se neočekivano, ali donijela nam je toliko radosti i sreće",

"Ne zavisim od oca"

Fuadov otac je bosansko-hercegovački političar Zaim Backović.

"Mnogo mi je više odmoglo, nego pomoglo. Postalo je više dosadno da me ljudi konstantno vežu za oca. Već dugi niz godina ne zavisim od svog oca, sam se borim, radim i finansiram. Čovjek sam za sebe, a on je čovjek za sebe. Apsolutno se ne petljamo jedan drugom u posao. Kada se vidimo razgovaramo o nekim porodičnim životnim temama, a često se i ne viđamo zbog količine posla koji obojica izvršavamo", rekao je on u jednom intervjuu.

