Voditelj pucao u slavnog pjevača, metak završio u bojleru: U sve umiješana Alka Vuica, Masimo pred smrt progovorio

Hrvatski kantautor Masimo Savić, koji je preminuo 2022. godine, jednom prilikom je govorio o incidentu koji se dogodio u stanu pjevačice Alke Vuice.

Nakon smrti Masima Savića počela je da kruži njegova izjava gdje je prepričao kako je došlo do incidenta sa voditeljem Željkom Malnarom.

Pjevač je tada pred kamerama rekao da je mogao da pogine, jer je voditelj na jednoj žurki u Alkinom stanu izvadio Magnum pištolj iz jakne i pucao u njega. Metak ga je promašio, probio zid i završio u bojleru.

Masimo Savić otkrio koji voditelj je pucao na njega

"Istina je da Masimo prepričava taj događaj, i razumijem da je to mnoge šokiralo i tek će šokirati večeras ili u reprizi sjutra poslijepodne. Ipak, epizoda serijala o Alki Vuici, priča je o njenom mukotrpnom probijanju na muzičku scenu, pisanju tekstova za mnoge poznate izvođače i skladatelje među kojima su, osim Masima, Josipa Lisac, Tajči, Boris Novković, Željko Bebek i mnogi drugi. Naravno, ona u filmu opisuje i nastanak hitova koje je sama izvela poput 'Laži me' ili 'Otkad te nema'. Bile su to godine kad su ti mladi kreativci živjeli prilično intenzivno, da iskoristim diplomatsku formulaciju, ali ne bih volio da ti segmenti priče zasjene Alkin rad", rekao je Toni Volarić za Slobodnu Dalmaciju o svom dokumentarnom serijala Zauvijek autor.

"Alkin stan je bio u kome se svašta dešavalo. Jednom je došao pokojni Željko Malnar i počeo da priča kako je sa svojom bandom oteo djevojku, ušao u njeno selo na konjima, zgrabio je... I ide pogledom preko ljudi. I sad kako laže i laže, naleti na moje oči. I ja prasnem u smijeh njemu pravo u lice", započeo je tada pokojni Masimo, te nastavio:

"A čovjek od dva metra i 130 kilograma kaže: 'Šta se smiješ?' Odgovaram mu kao - 'Pa smijem se kako divno lažeš, kako ulaziš u to...'

U tom momentu je Malnar izvadio pištolj i uperio u Masima.

"I on vadi Magnum, kao Klint Istvud, ogroman, pravi Magnum i uperi ga u mene. Čavke iz Električnog orgazma koji je sjedio pored mene je iz sjedećeg stava skočio, napravio salto i sakrio se iza fotelje. Ja sad stojim, licem prema toj cijevi, a on kaže: 'Šta je, zar se ne bojiš?' Ja kažem: 'Pa ne, ne vjerujem baš da si toliko lud da ćeš odmah da počneš da pucaš'. On kaže: 'Zar nisam toliko lud? Alka, moram da pucam.'"

"Ona skoči, kaže: 'Željko, ne pucaj'. Pucao je i taj metak je prošao kroz jedan zid, drugi zid i probio kotao", otkrio je tada Masimo.

Podsjetimo, Masimo Savić je preminuo 2022. godine nakon kratke i teške bolesti. U svom životu Masimo je pričao o borbi sa porocima.

