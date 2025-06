Glumac iz "Sablje" kom je kuma Anđelina Džoli radio kao makro: Imao 5 prostituki, a djevojku zatekao mrtvu u kadi

Feđa Štukan je otkrio potresne detalje života koji su teži nego filmovi u kojima je igrao

Feđa Štukan, glumac koji je domaćoj publici poznat po ulogama u ostvarenjima poput "Nečista krv – grijeh predaka", "Klan" i "Sablja", u više navrata je otvoreno govorio o raznim, često mračnim periodima svog života. U jednoj od svojih ispovijesti otkrio je da se svojevremeno našao u ulozi makroa.

Kako je tada ispričao, radio je s pet djevojaka iz Ukrajine, ali posao nije išao kako su očekivali. Već posle mjesec dana, one su odlučile da nastave s nekim drugim. Štukan je o ovom iskustvu govorio bez uljepšavanja, kao o još jednom segmentu burnog i neobičnog životnog puta kroz koji je prošao.

"Odrastao sam u za**banom kvartu i prvo ubistvo sam vidio u petom razredu na velikom odmoru. Tri uboda nožem u srce! Kasnije sam sa ekipom krao kola, obijao trafike, samo zbog adrenalina. Slučajno sam probao da igram bilijar i shvatio da sam veliki talenat, pa sam napustio srednju školu. Od 13. do 17. godine vrijeme sam uglavnom provodio u zadimljenim bilijar klubovima, a usput sam svirao po raznim bendovima, radio kao konobar... Početkom 1991. godine otišao sam u Kotor u Crnu Goru na turnir, zaljubio se u Sanju i ostao. Radio sam u bilijar klubu, a onda sam bio i makro. Imao sam pet prostitutki iz Ukrajine. Jedina mušterija koju sam našao bio je moj drugar Mujo. Doveo sam mu Natašu i on se kasnije oženio njom. Nakon mjesec dana lošeg poslovanja, preostale četiri Ukrajinke su me od**bale i našle novog makroa", priča Feđa.

Potom je otkrio i kako je i zašto napustio Crnu Goru:

" Došlo je do pucnjave u klubu i policija me je uhvatila s tuđim pištoljem iz kojeg sam pucao na nekog glupana iz Vršca. Nisam ga ubio, jer sam naletio na prazne čaure. Trebalo je da budem osuđen za pokušaj ubistva. Bio sam u pritvoru s dvojicom rumunskih lopova. Stalno su prevrtali po polovinu žileta u ustima. Naučili su me kako žiletom da otvaram lisice. Kad su me policajci poveli na suđenje, dok sam čekao da me sudija pozove, oslobodio sam se i pobjegao. Sjeo sam u bus i došao u Sarajevo. Nisam smio da odem do Sanje da se pozdravimo."

U ratu bio snajperista

Poziv za suđenje stiže mu u Sarajevo, ali tada počinje rat. On odlučuje da ode na ratište, da bi potom kopao "šakom i kapom" da napusti vojsku.

"Početkom rata 1992. godine, pristupam specijalnim jedinicama Armije BiH. Pucao sam čovjeku u glavu snajperom i promašio ga, jer je bio predaleko. Sreća pa sam promašio! Pucao sam da ubijem i to je najstrašnija stvar koju sam uradio. Nakon toga sam završio u ludnici i tamo sam bio godinu dana. Otišao sam na psihijatriju i rekao: "Dobar dan, ja sam lud. Čujem glasove. Govore mi da moram da pobijem sve svoje saborce. Ne znam šta da radim." Prva tri mjeseca mi je bilo užasno, nisam se razlikovao od drugih ludaka. Živio sam na intenzivnoj nezi psihijatrije, sve je strašno zaudaralo na ljudski izmet, jer su vezani bolesnici vršili nuždu u krevetu. Jozo - simpatični, sredovječni, paranoidni šizofrenik, koji je prije dvadeset godina izmasakrirao nožem roditelje jer su "pokušali da ga ubiju" tako što su mu "pokvarili kočnicu na biciklu", jedne noći silovao je novog pacijenta. Bio sam vezan i nisam mogao da uradim ništa, osim da zovem sestre, doktore.... Terapija me je ubijala, sve dok nije stigla moja dijagnoza, a to je psihopatija i posttraumatski stresni poremećaj. Posle toga sam skinut iz vojske", rekao je Feđa Štukan tada za "Informer".

Borba sa narkoticima

Feđa Štukan je otkrio da je pored rata imao i svoju ličnu borbu, borbu sa porocima, a potom i gubitak djevojke.

"Rano sam počeo da pijem i da probam sve te hemikalije. Zapravo, pravo dno sam dotakao kada sam izašao iz Sarajeva. Kada sam izašao iz ludnice upao sam u jedan bend, počeli su koncerti i mi smo završili kao predgrupa Brusa Dikinsona. Tako sam izašao iz rata. Počeli smo onda da snimamo po kafanama, nije bilo love. I tada sam počeo sa alkoholom i drogom. E kada sam se 1996. vratio u Sarajevo onda sam baš bio na dnu. Jedno šest godina sam bio u mulju. I evo sad će 20 godina biti od kako sam se skinuo sa droge. A posle droge sam krenuo da budem baš težak alkoholičar".

Kako je jednom prilikom i otkrio za MONDO, nakon svega što je prošao, gubitak djevojke bio mu je najteži:

"Najpotresnije mi je bilo kada sam ušao u kupatilo i našao svoju djevojku mrtvu. To se ne može porediti ni sa ratom ni sa narkomanijom. To je najgori trenutak. I tada kreće najgori period mog života za koji je rat smijurija. Meni barem, jer ja sam u ratu prošao super. Ima mnogo gorih ljudskih priča o ratu od moje. Nesrećan slučaj. Stradala je od bojlera koji nije radio kako treba. Stradala je jer ljudi nisu održavali zgradu kako treba. Poginula je zbog javašluka. To me je toliko raznijelo!".

Kuma mu Anđelina Džoli

Kada je svojevremeno Anđelina Džoli na Balkanu snimala film "U zemlji krvi i meda", jedan od odabranih glumaca bio je i Feđa, a upravo je na nagovor holivudske zvijezde kasnije i počeo da piše autobiografiju.

"Da nije bilo njih dvoje, sigurno ne bih napisao knjigu, ili je ne bih napisao u skorijoj budućnosti, a do tada bih mnogo toga zaboravio. Oni su mi, zapravo, predložili da uradim sinopsis za scenario igranog filma po motivima iz mog života. Napisao sam tridesetak strana, preveo na engleski i poslao im. Svidio mi se proces pisanja, pa sam nastavio", ispričao je Feđa u intervjuu za Hello.

"Slične smo živote živjeli. Anđelina je, kao i ja, u svemu išla do ekstrema, samo što je ona odrasla u 'oskarovskoj' familiji, pa je to malo drugačije izgledalo. Kada ste na dnu, tu nema puno veze. Dno ovdje ili bilo gde drugdje na svijetu je isto. Tako da nas je ta naša životna priča jako zbližila", svjedočio je glumac, a iz velikog prijateljstva rodilo se i kumstvo. Tačnije, Anđelina Džoli je kumovala njegovoj ćerki Aji.

