Pjevačica 40 godina bila sama, a onda sve iznenadila udajom: Otkrila detalje romanse, rekla "da" posle snimanja

Milica Nikolić je još tokom takmičenja "Nikad nije kasno" priznala da dugo nije imala nikog, međutim, njen ljubavni status se promijenio

Izvor: pritnscreen/youtube/Milica-Vanilica Nikolic

Pjevačica Milica Nikolić privukla je pažnju publike svojim glasom i harizmom u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno". Kada se prvi put pojavila na sceni, bila je sama, ali već u narednom krugu gledaoce je iznenadila – pojavila se kao udata žena.

Kako sama kaže, njen život se u kratkom roku iz korena promijenio, a sreću je pronašla kraj čovjeka kojeg smatra svojom srodnom dušom. Milica priznaje da danas uživa u svakom trenutku koji provodi s njim, ističući da joj ljubav daje dodatnu snagu i inspiraciju kako u životu, tako i na sceni.

"Lijepo. Ima svega i svačega, još se navikavamo jedno na drugo, ali proživljavam svoju bajku, nadam se da i moj suprug ". kaže takmičarka.

Izvor: pritnscreen/youtube/Milica-Vanilica Nikolic

Iako je prije braka dugo solirala, priznaje da je bračnih ponuda i ranije bilo.

"Bila sam 40 godina sama. Mislim, imala sam momke, i ozbiljne koji su htjeli da me žene, ali niko me nije dovoljno dotakao. Moj suprug je to uspio i ja sam mu zahvalna na tome. Ja mu to često kažem kako je jedino on uspio da me osvoji, drugi nisu", objasnila je Milica.

U takmičenju dala sve od sebe

Takmičarka je otkrila kako je imala nelagodu na sceni "Nikad nije kasno" tokom nastupa.

"Malo sam klonula, bila sam umorna i štikle su me omele, ali dala sam sve od sebe. Bavim se cijelog života tim poslom, sviram, možete da vježbate mjesecima, i da izađete na scenu i da vam se dogodi kiks ", objasnila je ona.

(Grandonline/Mondo)