Gdje je danas ćerka srpske glumice koju je brutalno pretukao udvarač: Odbila ga, a on je čelom udario u nos

Ćerka Nade Blam svojevremeno je prošla kroz pakao kada je pretrpjela fizički napad u jednom klubu

Izvor: YouTube/RTS Tako stoje stvari - Zvanični kanal, Instagram/kostimografica/printscreen

Sara Bradić, ćerka čuvene srpske glumice Nade Blam, prošla je kroz težak i traumatičan incident 2015. godine, kada je brutalno napadnuta u jednom beogradskom noćnom klubu.

Kako su tada prenijeli mediji, do napada je došlo nakon što je Sara odbila neželjeno udvaranje nepoznatog muškarca. Ubrzo nakon toga, sukob je eskalirao u fizičko nasilje, a Sara je zadobila ozbiljne povrede – među kojima i prelom nosa na čak tri mjesta.

Izvor: Instagram/kostimografica/printscreen

Ovaj nemili događaj izazvao je ogorčenje javnosti i otvorio pitanje bezbjednosti žena u noćnom životu i nasilja koje se često dešava u klubovima, ali ostaje neprijavljeno.

"Imala sam ozbiljan incident, nakon kog sam cijeli dan provela u Urgentnom centru i policiji. Meni nepoznat dečko, koji me je smarao i vrijeđao i koga sam pokušala da se riješim, me je između ostalog, počupao za kosu i ja sam ga na kraju zalila pićem i krenula sam da izađem iz kluba. On je krenuo za mnom i udario me krvnički čelom u nos i napravio prelom na tri mjesta - rekla je Nadina ćerka Sara nekoliko dana nakon napada.

Nakon incidenta, ćerka srpske glumice je potražila pomoć psihijatra kako bi se izborila sa šokom i psihičkim posljedicama nasilja.

Povrede su zahtijevale operaciju na Vojno-medicinskoj akademiji, a podrška supruga Marka i njihove ćerke Line bila je ključna u njenom oporavku.

Danas se Sara vratila svakodnevnim obavezama i uspješno balansira između rada u Narodnom pozorištu i televizije.

(Blic.rs/Mondo)