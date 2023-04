MUŽ ME JE UDARIO, A MOJA MAJKA GA JE PODRŽALA! Glumica trpela nasilje od supruga, zbog ovoga joj je bilo najteže!

Nada Blam iza sebe ima jedan brak, u kojem je dobila ćerku Saru, a koji je okončan kada je od tadašnjeg supruga doživela porodično nasilje.

Glumica je jednom prilikom otvoreno govorila o ovom incidentu, te navela da je tada iste sekunde spakovala kofere i ostavila muža. Još više od udarca, Nadu Blam je zabolelo to što njena majka nije stala na njenu stranu, već je podržala zeta.

"Znate kako, ljudi puno lažu. Lažem verovatno i ja, ali u životu je najbitnije suočavanje s istinom. Međutim, ako istinu kažeš drugome koji se nije suočio sa sobom, to je onda incident. Dogodila se ta neka svađa u kući s mojim tadašnjim suprugom, a završila se tako što me on udario, zbog čega sam ga odmah ostavila", ispričala je Nada i dodala:

"Rekla mi je 'E, neka te je udario'. Nisam pristajala na trgovinu i kompromise. Bilo mi je lakše svako drugo mučenje, osim tog u braku. Opet, reći da više ne želiš da budeš tu za mene je bilo kao da se uvežeš bombama, to je toliko teško i smrtonosno. To je toliko opasno i retko, jer žene trpe zato što nemaju izbora. Ja nisam imala baš naročit izbor, bila sam dosta hrabra, to sada znam, i to je takođe posledica velikih emocija'', otkrila je ona jednom prilikom u emisiji "Magazin IN".

Iako se u ovim problemima našla tokom teškog perioda, devedesetih godina prošlog veka, Nada preko nasilja nije prešla i bila je sigurna u svoju odluku da će biti samohrana majka. Glumica i njen bivši suprug bili su vlasnici i jedne od najpoznatijih diskoteka u bivšoj Jugoslaviji u kojoj su se okupljali i oni koji su se nalazili s druge strane zakona, zbog čega je bila prinuđena da glumu stavi u drugi plan.

"Imali smo mnogo novca, ali i mnoštvo nevolja. Bilo je i onih situacija o kojima čitate u štampi. Zaista sam se našla u nebranom grožđu, nisam ni znala da takve stvari postoje. Išla sam u muzičku školu, pa na Akademiju i odjednom sam postala vlasnica diskoteke. Mislila sam da ću umreti", prisetila se glumica.