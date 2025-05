Četiri puta se ženio, a Džuli upoznao na plaži u Bečićima: Pjevač otkrio tajnu pjesme koju je pjevala cijela Jugoslavija

Pjevač Daniel Popović je ispričao koja djevojka je poslužila kao inspiracija za hit pjesmu iz 1983. godine

Izvor: YouTube/ PRVA

Taktovi koje brojne generacije prepoznaju i danas, iako je prošlo 40 godina, zasigurno su oni koji pripadaju čuvenom hitu "Džuli" iz davne 1983, a koji je lična karta u karijeri zvijezdi bivše Jugoslavije Danielu Popoviću, koji je i danas aktivan u muzici.

Pjevač, koji se ženio četiri puta, otkrio je sada ko je poslužio kao inspiracija za veliki hit - Njemica koju je upoznao na plaži u Bečićima.

"Sa 16 godina sam cijelo ljeto svirao u Bečićima, to je bio moj prvi profesionalni angažman, tu se dogodila moja prva mladalačka ljetnja ljubav, koja je kasnije poslužila kao inspiracija za "Džuli". Tu je bila jedna prelijepa djevojka koja je došla sa roditeljima. Ja sam uglavnom vježbao gitaru, nisam se kupao, nije me more nešto privlačilo, ali sam odlazio povremeno na plažu. Tada sam upoznao slatku djevojčicu Angelu, koja je imala 15 godina", rekao je Popović Kuriru i nastavio:

Izvor: YouTube/dzonikg

"Mislim da niko ne zna da je ona bila inspiracija za "Džuli". Ona je bila Njemica, bila je predivna, došla je sa mamom, tatom i mlađim bratom. Oni su me nekoliko dana posmatrali, ja jesam razmišljao kako je slatka ta djevojčica, ali šta da se radi kad je sa roditeljima. Bio sam malo na distanci dok jedan dan njen tata nije prišao meni i rekao mi: "Mi smo te malo posmatrali, vidjeli smo da si dobar dečko i šta radiš. Mi želimo najbolje svojoj curici, vidimo da ne piješ i ne pušiš. Pa ako se tebi naša kćer sviđa, da li bi ti bio sa njom?" To da mi neko izgovori u Crnoj Gori, još nikada nisam čuo! Tata i njegov prilaz baš su mi ostali u sjećanju. To je bilo divno iskustvo, hodao sam sa njom 15 dana. Zamisli prije 50 godina dođe Evropa nama i meni Njemac kaže takve stvari! Koliko su ispred nas u razmišljanju vidi se po ovakvim stvarima".

Daniel je s hitom "Džuli" 1983. osvojio na Evroviziji u Minhenu četvrto mjesto. S tom pjesmom je na Jugoviziji pobijedio tad favorizovanu Lepu Brenu. Zamalo je 1991. predstavljao Jugoslaviju na Evroviziji s hitom "Ma, daj, obuci levisice", ali mu je pobjeda izmakla za dlaku. Osvojio je drugo mjesto, a pobjedu je tada odnijela Bebi Dol. Bio je zvijezda, a onda je sve otišlo u prašinu. Kako kaže, i dalje se bori i ne odustaje.

spot za pesmu Džuli Daniela Popovića sa sestrama Barudžija Izvor: Youtube / Croatia Records

(Kurir, MONDO)