Smuvala 9 godina mlađeg pa ga zadržavala "grupnjacima": Kada su ga druge htjele, palila mu je stvari pa potegla pištolj

Grejs Džons bila je poznata po divljoj naravi i turbulentnim ljubavnim odnosima od kojih se najviše izdvajao onaj sa australijskim glumcem Dolfom Lundgrenom.

Izvor: printscreen/youtube/Ruthlessfilmz, printscreen/youtube/FIGHTING CINEMA

Glumica, pjevačica i manekenka Grejs Džons proslavlja 18. maja svoj 77. rođendan, a iako više nije u žiži javnosti kao nekada, detalji njene neobične životne priče s vremena na vrijeme ponovo su tema medija.

Najviše se pričalo o njenom burnom ljubavnom životu, a na listi ljubavnika našli su se i Kventin Tarantino, manekenka i supermodel Dženis Dikinson, kao i čuveni snagator Dolf Lundgren.

Upravo je njihova turbulentna veza svojevremeno punila naslovnice tabloida, a mnogi su mišljenja da Grejs ni dan-danas nije preboljela devet godina mlađeg ljubavnika, ali i da on i dalje osjeća nešto.

Upoznali su se u jednom sidnejskom klubu, i ubrzo ga je unajmila kao telohranitelja. U tom periodu on je završavao master studije na Univerzitetu u Sidneju, a Grejs je bila na turneji po Australiji.

Dolf dobio prestižnu stipendiju za nastavak studija na Tehnološkom insitutu u Masačusetsu i planirao je da se preseli u Boston. No, poslovni angažman, a posle i ljubavna veza sa pjevačicom odveli su njegov život u sasvim drugom smjeru.

Umjesto na školovanje u Boston, Lundgren je pratio Džonsovu u Njujork. Tamo se okrenuo šoubiznis karijeri - upisao je školu glume, bavio se modelingom, a ujedno je noću radio kao obezbjeđenje u klubovima kako bi zaradio više novca.

Njihova veza bila je u mirnoj luci sve dok Dolf i sam nije zaplovio šoubiz vodama. Najprije je sa Grejs igrao u filmu iz serijala o Džejmsu Bondu "An View To Kill", a potom dobija ulogu kao Ivan Drago u "Rokiju" što mu donosi svjetsku slavu.

Problemi u vezi

Atmosfera u njihovom odnosu se promijenila kada je Lundgren postao popularan. Dobijao je uloge, zvali su ga na otvaranja klubova, slikao se za magazine, a pojavile su i armije obožavateljki, kao i druge žene u njegovom životu, pa je Grejs postala ljubomorna.

Nakon tri godine veze problemi su bili gotovo svakodnevni, a negativu je pogoršavalo i to što Lundgren nije imao vremena da se posveti njihovom odnosu zbog čestih snimanja.

" Nije mogla da podnese sve to, bilo je vrlo naporno i za šest mjeseci se završilo", ispričao je Dolf za The Sun.

Kako je i sam kasnije govorio, on i pjevačica imali su nevjerovatnu vezu koja je s vremena na vrijeme uključivala i druge ljude.

"Grupni se*s se događao s vremena na vrijeme, da, i s Grejs i bez nje. Kad smo bili zajedno ona bi često kući dovela neke prijateljice. Možda ih je bilo četiri ili pet maksimalno. To zvuči kao odlična ideja i često je bila, ali ako ujutru moraš da ustaneš da bi se borio sa Silvesterom Staloneom, onda nije tako dobro", rekao je Dolf.

Izvor: YouTube/Graham Bensinger

Za razliku od Grejs koja je rijetko pričala o njihovom odnosu, glumac je o svemu što su prošli otvoreno govorio.

Pjevačica divlje naravi se dotakla njihove veze jedino u svojoj biografiji, "I’ll Never Write My Memoirs", gdje je opisala kako je izgledalo jedno njihovo snimanje.

"Snimanje je završeno tako što smo i ja i Dolf bili goli. Jahala sam ga kao da je neka mitska, mišićava, švedska zvijer", napisala je Grejs.

Prijetila mu pištoljem i palila odjeću

Ona se osvrnula i na trenutak kada je Dolfu u jednoj svađi prijetila pištoljem. "Imala sam pištolj. Bilo je prirodno da idem do njega sa pištoljem u ruci. Uradila sam to iz očaja, bili smo zajedno godinama i protiv moje volje preselili smo se u LA, mjesto koje sam apsolutno mrzjela. A onda se on vraća sa putovanja i Tom, njegov menadžer, sprečava me da ga čak i pozdravim. Šta se dešava? Otišla sam u hotel ne da ga ubijem, već da ga ubijedim da krene sa mnom. Pokucali smo na vrata njegove sobe. "Bang, bang, bang. Imam pištolj", vikala sam", priča pjevačica u knjizi.

Dolf o Grejs Džons i njihovoj vezi Izvor: YouTube

"Palila mi je odjeću i razbijala stvari po kući. Kada sam jednom stigao kući, bilo je mnogo pepela u kaminu. Sve je stavila i sve je zapalila", potvrdio je kasnije Lundgren jednom prilikom da riječi Grejsove.

Krije ljubav

Nakon ovog ljubavnog kraha, pjevačica je uplovila u brak sa Atilom Altaunbajem koji je trajao od 1996. do 2004. godine, a nakon razvoda nikada više nije predstavila nijednog partnera. Doduše, u januaru ove godine, u emisiji "Friday Night with Jonathan Ross", otkrila je da je trenutno u vezi, ali nije željela da otkriva identitet svog partnera, ističući da preferira diskreciju kada je riječ o njenim romantičnim odnosima.