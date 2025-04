Išla na hitnu operaciju, prije mjesec dana osjetila jake bolove: Otkriveno šta se dešava sa Lunom Đogani

Luna Đogani otkrila detalje hitne operacije koja je obavljena prije mjesec dana.

Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot

Luna Đogani je hitno operisana prije mjesec dana, a javnost o tome nije znala ništa. Sada je Luna, u Jutjub emisiji koju sa suprugom ima na Jutjub kanalu, otkrila šta se desilo.

"Ne volim da dijelim neke stvari, ali eto sada ću ispričati. Prije nekih mjesec dana mi se nešto promijenilo na ožiljku od carskog reza i počelo je jako da me boli. Bukvalno se desilo preko noći, nisam mogla da funkcionišem, ni sa djecom ni oko kuće, ni da se saginjem, sjednem, legnem", počela je Luna Đogani, pa nastavila:

"Prvo sam otišla kod ginekologa, koji me je poslao kod hirurga, a to je hirurg kod kog sam bila kada sam imala tumor na dojci, on mi je to tada odradio najbolje što je mogao i jako je dobar doktor. Ispričala sam mu šta se dešava, da ne mogu da funkcionišem normalno i da on to pogleda ultrazvukom. Mislila sam da je u pitanju kila, jer je tako izgledalo, kao neka izbočina iznad reza na stomaku".

"Pogledali su me ultrazvukom i otkrili su mi endometriozu na materici. Sa hirurgom sam došla do rešenja da se to operiše i tako smo to i uradili. Prije dvije nedelje sam imala operaciju, to je bila srijeda, otišla sam ujutru, operisana sam, provela dan i noć i ujutru sam se vratila kući. Nije mi bilo prijatno što su morali da mi otvaraju dio reza, ali kroz njega su izvadili to nešto. Na kontroli mislim da ću saznati šta mi je to bilo, da li je ta endometrioza ili nešto drugo, jer je i to bilo moguće", kazala je ona.

Luna je priznala da joj je Marko veoma pomogao, kao i njeni roditelji.

"Sedam dana nisam mogla najbolje da se krećem, ali otkako su mi skinuli konce, ja sam oživjela. I dalje imam bolove, ali će na ultrazvuku vidjeti da li je sve u redu. Nisam imala potrebu da pričam o ovome, ne volim da kukam, a ni da se zna previše o tome. Uvijek ima gorih stvari, zato je važno da se na vrijeme ide na pregled i provjeravati svoje tijelo", rekla je ona u vlogu na Jutjub kanalu koji imaju njen suprug i ona.