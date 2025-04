Balašević nije htio da piše za Lepu Brenu, a bili prijatelji: Pričalo se da uzima 2000 € po pjesmi, pa otkrivena istina

Svojevremeno su svi brujali o glasinama da je Panonski mornar radio i za narodnjake, a onda se oglasila Olivera Balašević i otkrila istinu.

Izvor: Youtube RTCG Montevizija

Svojevremeno se ujavnosti pojavila tvrdnja da je Đorđe Balašević navodno izjavio kako "za dve hiljade eura piše pjesme narodnjacima". Vijest je munjevito obišla region i izazvala pravi šok među njegovim vjernim fanovima, koji su takvu tvrdnju doživjeli kao izdaju umjetničkih principa po kojima je Balašević bio poznat.

Ulje na vatru dolio je prije izvesnog vremena i folker Milan Topalović Topalko koji je u jednom podkastu ispričao da su ga Olivera i Đorđe Balašević pozvali da dođe u njihov dom. Detaljno je opisao kako je došlo do njihovog upoznavanja, ali i otkrio da je pjesmu "Megdan" dobio baš od Panonskog mornara.

Međutim, ubrzo se oglasila supruga pokojnog Balaševića, odlučna da stane u odbranu njegove časti i umjetničkog integriteta.

Izvor: Youtube RTCG Montevizija

Jasno je poručila da takve izjave nemaju nikakve veze sa istinom, te da Đole nikada nije pisao pjesme za folk izvođače – čak ni za njihove dugogodišnje prijatelje, poput Miroslava Ilića i Lepe Brene. "To mu niko od njih nikada nije ni tražio", naglasila je Olivera, odbacujući glasine kao potpuno neosnovane.

"To nije tačno! Đorđe nikada nije napisao numeru za bilo kog pjevača narodne muzike, a naročito to ne bi uradio tako da se skriva iza nekog lažnog imena! On, kao što znate, mnogo pažnje posvećuje takvim detaljima, i tačno se zna za koga je pisao pjesme - za Kikija Lesendrića, Zdravka Čolića, Bilju Krstić... i sve one su potpisane. Uostalom, svako bi prepoznao u tim 'narodnjacima' njegovu jasno uočljivu poetiku. Naravno, ne mislim da je pisanje za narodnjake degradirajuće, naprotiv! Ima predivnih tekstova sa lijepom poetikom i korišćenjem metafora", rekla je tada Olivera Balašević i dodala da Đole nije imao poziva da sarađuje sa folk pjevačima.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

"Naši dobri prijatelji su Miroslav Ilić, Lepa Brena, Seka Aleksić, kao i drugi izvođači narodne muzike, i oni ga nikada nisu pitali da napiše pjesmu za njih, niti je on ikada imao sličnu ideju", dodala je.

Svoje mišljenje o folk izvođačima svojevremeno je iskazao i sam Balašević: "Narodnjaci dave i na svim su kanalima, i ako si klinac i imaš društvo s kojim ideš na takva mjesta, neizbježno je i to da se desi, ali djeca su prerasla tu fazu".

Vidi opis Balašević nije htio da piše za Lepu Brenu, a bili prijatelji: Pričalo se da uzima 2000 € po pjesmi, pa otkrivena istina Đorđe Balašević, Miroslav Ilić BEOGRAD: Pomen za Đorđa Balaševića na Trgu Nikole Pašića Đorđe Balašević peva o košarkašima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube RTCG Montevizija Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube/Printscreen/Zijo Tagić Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YouTube/hiseta100 Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram/cecaraznatovic/printscreen Br. slika: 5 5 / 5

(Telegraf.rs/Mondo)