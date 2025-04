"7 mjeseci sam pod blokatorima": Darko Lazić progovorio o borbi s porocima

Folk pjevač Darko Lazić sinoć je kod Ognjena Amidžića gostovao zajedno sa sadašnjom suprugom Katarinom i bivšom ženom Anom Sević. Iznio je do sada nepoznate detalje iz života.

Darko Lazić je u sjajnim odnosima sa bivšom suprugom Anom Sević, kao i njegova supruga Kaća, a ne krije da ga nervira kada za njih kažu da su kao španska serija.

On je sinoć u Amigi šou, sjedeći između Ane i Kaće, otvorio dušu.

"Ljudi na Balkanu kažu: 'Šta vi izigravate, špansku seriju?!' Čekaj malo... Španska serija? Moje dijete živi kod Danijela i Ane, presrećno je što je Danijel tu sa njom, i ponaša se prema njoj kao prema svojoj djeci. Kada smo svi zajedno, Lorena je najsrećnija. Ne vidim zbog čega se mi ne bismo družili? Meni je sreća mog djeteta najbitnija, kada smo mi svi zajedno. Svaka normalna osoba koja bar malo razmišlja treba da napravi takav odnos. Šta je bilo, bilo je. Okej, bili smo zajedno, imamo dijete. To dijete ne treba da osjeti ni trunke negativnosti ni sa jedne strane, nego da bude srećno kad smo mi svi zajedno", rekao je on, a potom se ponovo osvrnuo na svoju borbu s porocima.

Folker je već sedam mjeseci na liječenju od poroka, a rezultati su već vidljivi. Naime, pjevač je redovno primao blokatore uz pomoć kojih je regenerisao svoj organizam, i potpuno je isključio sve poroke iz upotrebe. Darko je sada u emisiji kod Ognjena Amidžića detaljno pričao o svojoj borbi i odluci da potraži stručnu pomoć.

"Kao što dobro svi znaju, u medijima sam uvijek važio za ličnost koji vodi buran život, ne izlazi iz kafane, ima poroke, ovo, ono... To je bilo svih prethodnih godina, krenulo je ka lošem smjeru. Zadesilo se jedno društvo nedavno, koje ja uopšte ne poznajem... Otišao sam posle nastupa ne znam ni sam gdje, posle drugog dana bleje sa njima pogledao sam se u ogledalo i rekao sebi:'Je l' znaš gdje si druže, sa kim, šta radiš ovdje?' Došao sam posle dva dana kući, bez dinara u džepu, sve su mi uzeli što su mogli. Rekao sam Katarini: 'Pusti me samo da se naspavam, nemoj ništa da me pitaš'. Sjutradan sam kontaktirao doktora, otišao sam na razgovor, rekao mu: 'Ja imam problem sa alkoholom, sa porodima, ja sam to ne mogu da zaustavim, u takvom sam okruženju'. Jednostavno, obuzelo me je to. Rekao mi je da imaju terapiju za to. Imao sam terapiju prva tri mjeseca, evo, sad je, hvala Bogu, sedam mjeseci da sam pod blokatorima. Skroz sam se, potpuno očistio. Kad presječeš u glavi, možeš sve da uradiš. Ako ne možeš sam, postoje ljudi koji su stručni za to koji mogu da ti pomognu. Savjet svim mladim ljudima, ako sam ja mogao, možete i vi", počeo je svoju ispovest Darko.

"Meni su moji blokatori istekli, sebe sam očistio potpuno. Napravio sam sebi cilj u životu, do svoje 40. godine neću okusiti kap alkohola. E, kada mi bude 40. rođendan, ako ostvarim sve svoje ciljeve, da obezbijedim sve oko sebe koje treba, sebe, svoju karijeru, onda ću početi da pijem lijepo vino", obećao je.

"Imao sam dosta novih početaka, ali ovo je 'poslednji početak'. Bitno mi je da me zdravlje služi, da mi se glas vraća. Ljudi su primijetili da je pjevanje počelo da mi krči, da to više nisam ja, pa sam čitao komentare... Zaginem sa tim raznim ljudima, sitnim dušama, pa posle dva dana nespavanja treba da pjevam... Šta da pjevam?! Ne znam kako se zovem, da obujem patike, a šta da pjevam! Počeo sam da se bavim svojom karijerom, da ulažem u sebe, u kvalitet glasa. Neću previše da pričam, hoću da to ljudi i vide", obećao je.

"Dešavalo se da je bilo u abnormalnim količinama. Nekada to i nije bilo toliko puno, a nekada gledam ljude posle dva dana, ne znam ko su, ne znam im imena. Sjedim u hotelskoj sobi, gledam ih, ne znam ih... Na parkingu mi nešto dobace: 'Hoćemo na after', idemo na after. Ne znam gdje mi je kuća, gdje mi je auto, ne znam gdje sam parkirao, ništa", kaže on i dodaje da mu je veoma značila podrška supruge Katarine.

"Kaća je bila uz mene. Prošla je težak period dok sam bio u tom svijetu. Rekla mi je: 'Ja ću se izboriti za tebe, šta god to da košta, znam da u tebi ima nešto dobro, proći ćemo ovaj pakao, ali ćemo isplivati'".

"Imao bih cijelu zgradu u Beogradu na vodi, u pitanju su milioni. Nije mi žao što sam to prošao u tim godinama, žao mi je što sam povrijedio mnoge ljude koje nije trebalo, koji su meni mislili dobro. Nisam mogao sam, i nije me sramota da kažem, potražio sam pomoć stručnjaka. Oni koji kažu da mogu sami, treba da budu čvrsti karakteri, ja to nisam", zaključio je.

