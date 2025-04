"Skočio sam na pištolj zbog Darka Lazića, a sad ne pričamo": Bivši član obezbjeđenja raskinkao i pjevača i estradu

Bivši učesnik "Zadruge" svojevremeno je bio lično obezbjeđenje pjevača, ali, kako je priznao, više nemaju kontakt.

Miljan Vračević, koji je postao poznat široj javnosti kroz učešće u rijalitiju "Zadruga", zapravo je i prije toga bio prisutan na estradi. Radio je kao saradnik sa brojnim poznatim ličnostima, među kojima se izdvaja i pjevač Darko Lazić.

Nakon što je završio svoje učešće u rijalitiju, Miljan je odlučio da potpuno promijeni životni pravac. Napustio je svijet rijalitija i povukao se iz javnosti, a danas radi kao član obezbjeđenja u Hramu Svetog Save na Vračaru – što je za mnoge bio neočekivan zaokret u njegovoj karijeri.

Svojevremeno se pisalo da je Miljan zbog Darka Lazića čak skočio na pištolj, a on je sad otkrio u kakvim je odnosima sa folkerom.

"Udaljio sam se od estrade. Totalno sam promijenio način života i pogled na svijet. Izašao sam iz cijele te priče i sada radim u kompaniji koja radi obezbjeđenje na najprofesionalniji način, radim kao šef obezbjeđenja. Čitav život sam u tom poslu. To mi je na jedan način bio drugi posao, jer sam ranije radio i na klinici, ali sada sam se posvetio samo ovome."

Kako kaže, ne planira da se vraća u rijaliti.

"Ne zanima me više nikakvo javno eksponiranje, kao ni javni svijet. Nema me dugo u medijima, ne komentarišem ništa. Te su stvari daleko od mene. Mogu da priznam da sam ja sam u životu dosta lutao i da su mi određene stvari više donijele nego odnele. Tek sam sada shvatio da se ne pronalazim više u tome."

"Desio se momenat, ja sam čak u rijalitiju i u estradi sačuvao svoj ponos, dostojanstvo i čast. Nisam nikoga obrukao, prvenstveno svoje bližnje, sebe i svoj obraz. U te vode sam sticajem čudnih okolnosti ušao, a uvijek sam bio privržen svojoj porodici, vjeri i pravim vrijednostima. Poklopile su se karte jednostavno. Božija volja je bila da budem to što jesam, da radim to što volim, da uživam u tome. Blagoslov od Boga je da radite u Hramu koji je temelj pravoslavlja. To je kultoroški istorijski i državni najveći hram. Meni to ide na čast."

Miljan Vračević je otkrio kakvo ima mišljenje o ljudima sa estrade.

- Neću da ih komentarišem, nek su živi i zdravi. Sa nekim se čujem, sa nekima ne. Ali, ne bih pričao o tome. Postoje divni ljudi u tom poslu. Možda ima svega deset Zvezdi Granda s kojima nisam otišao na neki nastup.

Onda je priznao da je zbog Darka Lazića skočio na pištolj.

- Jesam, skočio sam na pištolj. To su stvari koje su sada iza nas. Nemamo kontakt, ali kada se vidimo javimo se jedno drugom i to je sve. Mi nemamo iste poglede na svijet, nemamo teme, svako živi svoj život.

