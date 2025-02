Ana Sević se danas pojavila na snimanju muzičke emisije Zvezde Granda i izbjegla davanje izjava povodom navoda da je bila sa Acom Lukasom

Izvor: Instagram / anasevicofficial

Pjevač Aca Lukas nedavno je progovorio o odnosu sa voditeljkom i pjevačicom Anom Sević, nakon godina spekulacija da su bili u vezi.

"Bio sam intiman sa Anom Sević. Bili smo ona i ja zajedno prije nego što je bila sa Darkom, nekoliko puta smo se vidjeli. Onda je ona posle bila sa Darkom Lazićem u vezi, pa braku. Posle, pred kraj mog braka, vidjeli smo se, to je... Nismo bili u vezi, viđali smo se, tako nekako... Ne znam kako bih to nazvao, kako hoćeš... Družili smo se... Eto, viđali smo se prije njenog braka, onda se ona udala, a onda pred kraj moj braka smo se ponovo vidjeli", rekao je Lukas u emisiji na Hajpu.

Ana Sević se nije oglašavala na ovu temu, ali su je fotografi danas sačekali ispred studija u kojem se snima emisija Zvezde Granda.

Ovako se Ana provodila na svadbi bivšeg muža Darka Lazića:

Vidi opis "Ne vidim ništa strašno u tome": Progovorio prijatelj Ane Sević i Ace Lukasa, evo šta kaže o navodnoj aferi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/printscreen/Paparazzo Lov // DNK // Brak na neviđeno Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube/printscreen/Paparazzo Lov // DNK // Brak na neviđeno Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube/printscreen/Paparazzo Lov // DNK // Brak na neviđeno Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube/printscreen/Paparazzo Lov // DNK // Brak na neviđeno Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 7 7 / 7

Sevićeva nije htjela da kaže ni riječ okupljenim novinarima, dok je svojim autom stala tik ispred ulaza i užurbanim korakom uletjela u studio.

Sada je njen prijatelj i kolega Milan Mitrović prokomentarisao izjavu Ace Lukasa:

"Ana i ja se poznajemo godinama. Nikada nisam komentarisao tuđe izjave, bile one istinite ili neistinite, to se mene ne tiče. Ružno je. Ja o tome ne znam ništa, Acu poznajem 100 godina, Anu takođe, sve i da je bilo nešto, to je njihova priča, ne vidim ništa strašno u tome", rekao je Mitrović za Blic.

(Telegraf, Blic, MONDO)