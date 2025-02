Olivera Kovačević dobila Lukasa na sudu: Duguje joj 80.000, spomenula i "namješteno glasanje" o kom je pričala Maja

Olivera Kovačević se obratila novinarima nakon održane druge polufinalne večeri PZE.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Drugo polufinalno veče Pjesme za Evroviziju donijelo je brojna iznenađenja, te se u finale nisu plasirali neki takmičari koji su smatrali da su favoriti poput Maje Nikolić, Saleta Tropika i drugih zbog čega je i Olivera Kovačević rekla svoje mišljenje.

"Petočlani žiri glasa, glasao je i na probi i večeras, glasala je publika. Notar je sabrao glasove, vidjeli ste listu onih koji su prošli. Mi ne možemo da utičemo. Sve ćete vidjeti na sajtu poslije finalne večeri kako je ko glasao, pa vi pozovite njih i pitajte da li je iko uticao na njih da glasaju. Mi smo pomogli svima, svakom kome je bilo potrebno, ne samo Maji. Naš fundus je ogroman, svi mogu da koriste sve, da izaberu - rekla je Olivera.

Prokomentarisala je nezgodu koju je Princ od Vranje sinoć imao.

"Zamotajla se sajla. Zakačila se dole za jedan dio, trebalo im je samo da povuku tu sajlu. To su vrlo osetljive stvari. To na ljudi sa sertifikatima rade. Mora sve biti bezbjedno. To je sve trajalo nekoliko sekundi u drugom polufinalu "PZE 2025", sve je u redu - navela je ona.

Olivera se dotakla i suđenja sa Acom Lukasom.

"Ja sam bila podnijela 12 tužbi protiv njega i njegovog tima zbog izrečenog nakon njegovog učešća na festivalu. Od tih 12 je 10 već pravosnažno. Dobila sam da mi se isplati 80.000 dinara, on to nikad nije uplatio, vjerovatno nema sredstva. Obećala sam da ću da uplatim to u humanitarne svrhe, organizaciji za borbu protiv narkomanije. Nisam pokretala sudske izvršitelje, možda čovjek stvarno nema... Ne želim da ga dovodim u neprijatnu situaciju. Možda vi da ga pitate ima li. Još dvije presude su u postupku - kazala je Olivera.