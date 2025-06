Spreman sam da pred Anketnom odborom pojasnim sve navedeno potkrijepljeno sa materijalnim dokazima", napisao je Mujović.

Podgoričanin Veselin Mujović tvrdi da je nekadašnji pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice Brajuško Brajušković 2013. godine predložio da se od bivšeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića traži 600 hiljada eura, kako "Brajušković ne bi prijavio navodna nepočinstava Veljovića".

Mujović je to naveo u reagovanju dostavljenom portalu "Vijesti", nakon svjedočenja Brajuškovića pred skupštinskim Ankentnim odborom.

Mujović je rekao da je spreman da pred Anketnom odbori pojasnim sve navode iz reagovanja i da ih otkrijepi sa materijalnim dokazima.

Reagovanje Mujovića prenosimo integralno:

"Prateći današnju sjednicu Anketnog odbora Skupštine Crne Gore i izjavu gospodina Brajuškovića, pominjao je moje ime i dao neistinitu izjavu. Je ne znam niti sam u saznanju da su postojale crne trojke ili nisu. Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću tvrdim:

- da je protiv Brajuškovića podnijeta krivična prijava za ucjenu i reket od strane Veselina Veljovića.

- pomenuti Brajušković i Vaso Mijovic i još dvije osobe uz moje prisustvo u hotelu 'Perjanik' predloženo je od Brajuškovića da se traži od Veselina Veljovića 600 hiljada eura da Brajušković ne prijavi navodna nepočinstava Veljovića.

- traženo je od mene da pričam sa Veljovicem i da mu prenesem poruku što sam i uradio.

- Veljović me saslušao i pitao da li sam saglasan da on sve to prijavi i dao sam potvrdan odgovor , pišu Vijesti.

- na sva dešavanja sam dao izjavu pred osnovnim tužiocem Čađenovićem.

- napominjem da je Brajušković uz podršku jednog od prisutnih odlučio da sve objavi o crnim trojkama ali predhodno da saznaju neke datume da ne pogriješe u datumima i događajima.

- poslije odbijanja Veljovića da da traženi novac Brajuškovic je odlučio da par dana se dogovore… skupe informacije i sve to prijavi. Ovo se sve dogodilo 2013. godine. Sve to postoji kod osnovnog tužioca u mojoj izjavi.

Posebno napominjem da je dosta simptomatično i vrlo opasno što su na tim sastancima pominjali da im je žao što nije uspio antetat na gospodina Mila Đukanovića, gdje je jedna od osoba prisutnih za stolom bila umiješana u organizaciji antetata.

Sve sam na te okolnosti dao izjavu pred specijalnim tužiocem. To su samo neki detalji.

Brajušković je za stolom lično pričao koga je on prebijao.

Napominjem da sa Veselinom Veljovićem nijesam u dobrim odnosima i o istom imam negativan stav.

