"Publika je hvata za zadnjicu, ona se smije" Haos na nastupu naše pjevačice, svi u šoku zbog snimka iz Hrvatske

Izvor: Tiktok/@nastupi_poznatih00

Ema Radujko neprestano privlači pažnju javnosti svojim slobodnim ponašanjem na nastupima. Izlazila je na binu u tangama i izazovnim minićima, polivala se vodom pred prvim redovima, a sada je otišla korak dalje.

Na društvenim mrežama je osvanuo snimak sa jednog od njenih nastupa, koji je sudeći po tagovima održan u jednom klubu u Hrvatskoj, tokom kog joj osoba iz publike dodiruje zadnjicu, a ona se smije.

"Kako je nije sramota", "Dodiruje joj zadnjicu, užas", "Vrijedi dva dinara", "Jadno", samo su neki od brojnih komentara.



"Gledali me kako izgledam ujutru"

Ema je nedavno, gostujući u jednoj emisiji, otkrila da je njen izgled "bio glavna tema i u srednjoj školi".

"Završila sam srednju medicinsku, ali vanredno, tako su me savjetovali, a i nije bilo prijatno da ujutru svi gledaju kako sam došla, kako izgledam, da li sam raspoložena"... rekla je Ema, a na pitanje voditelja "ko je komentarisao, učenici ili profesori", rekla je "svi".

"To je tada bio dio mog života, to mi je škola, a ja se uopšte nisam osjećala prijatno tamo, čak su me i profesori u školi savjetovali da mi je super da pređem na vanredno i onda sam i prešla".

