Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom ostaće djelovi više opština, saopšteno je iz Crnogoskog elektrodistributivnog sistema CEDIS.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Lipe, Dio Ubala uz Cijevnu.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Novog Sela,Sušica,Most Radovića.

Cetinje

– u terminu od 08 do 13 sati: Crna Greda, Kruševo Ždrijelo.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati:Donje Crkvice.

Bar

-u terminu od 08 do 14 sati: potrošači na području Brce, Šaren sat i Kaptaža.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 15 sati: ulice u naselju Donji Štoj: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska, Rožajska,dio naselja Zoganje

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 13 sati:Bijela- područje oko Dječijeg doma “Mladost”.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton – Klinac, Sutivan,Ribarevine,Muslići,Njegnjevo,Ravna rijeka,Kruševo,Medanovići-prema potoku, Cerovo,Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče,Lješnica, Gornja Lipnica, Grančarevo, Ujniče,Ostrelj, Ramčina, Zaton.

-u terminu od 08 do 15 sati: Grab – Dauti.

-u terminu od 09 do 12 sati: Vinilplast, Lelo, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Ljuta,Bojići.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Juškovića potok, Feratovo polje,Pržišta,Donji Lepenac,Tutići,Rudnica

Gornji Lepenac,Slatina, Gostilovina, Jakovići, Gojakovići, Kaludra, Zaboj, Crvena Lokva, Bistrica, mHE Ljevak, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

Berane

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: selo Rovca, dio sela Šekular.

-u terminu od 09 do 14 sati: kompletno područje i Hemijska industrija Polieks,Sela:Babino,Dragosava,Zagrađe, Dio sela Goražde, Kompletno područje i Hemijska industrija Polieks,Sela:Babino,Dragosava,Zagrađe, Dio sela Goražde.

-u terminu od 10 do 15 sati: Uže gradsko jezgro- ul. 4 CG brigade, Polimska, dio ul. 29 novembra, Crvenog krsta, Obalsko naselje, motel Ribnjak, naselje oko tehničke škole, Pešca i dio sela Buče, TC IDEA, građevinksa firma Tehnostar, osnovna i muzička škola, Uže gradsko jezgro: ul.8 crnogorske brigade, ul. Miljana Vukova i trg 21 jul, dio ul. Miloša Mališića, tržni centar- Njegošev trg, Osnovni sud i tužilaštvo, zgrada Opštine Berane, TK centar, Dječji vrtić.

Andrijevica

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati:dio sela Božiće, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Vrševo i Azane, selo KalicaOpština Petnjica, sela: Godočelje, Lagatori, Đuđ, M,urovac, Javorovo, Radmanci ,Bor, Savin Bor, Ponor , Dobrodole, Azane, Vrsajke, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i osnovna škola.

Plav

– u terminu od 9:30 do 17:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke.

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Mašnica.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno,Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići, Plansko,Rabitlje,Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Jasen Stevanović, Srdanov Grob, Donje Jugovo, Gornje Jugovo, Milunići Nova, Milunići, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće, Okazion Laković, Asvaltna Baza, Asvaltna Baza Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica-MOGUĆA PERIODIČNA ISKLJUČENJA,Radeta.

Šavnik

-u terminu od 09 do 17 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel repetitor, Godijelja, Grabovica, tunel Ivica, motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, fabrika vode Diva u Donjoj Bukovici, Borovac,Bijela,Tušinja.

Iz CEDIS-a napominju da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz te kompanije.