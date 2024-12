Vjerila se Selena Gomez: Nakon brojnih turbulencija ponosno pokazala ogroman dijamantski prsten "Zauvijek počinje sada"

Par je počeo da se viđa u junu 2023. godine, ali su svoju vezu uglavnom skrivali od javnosti, koja je njihovu romansu potvrdila u decembru 2023. godine.

Glumica i pjevačica Selena Gomez je pronašla onog s kim želi da provede ostatak života, a riječ je o muzičaru Beniju Blanku. Zvijezda serije "Only Murders in the Building" je u srijedu na društvenim mrežama objavila da su ona i Beni vjereni.