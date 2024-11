"Slava sa 10 godina mi je usporila razvoj": Selena je danas milionerka, ali i dalje se bori sa demonima prošlosti

Selena Gomez priznaje da bi danas sve uradila drugačije.

Ona je neko ko godinama otvoreno priča o borbi za mentalno zdravlje, ali i borbi sa lupusom, a sada je otkrila kako je rana slava uticala na njen dalji razvoj. Glumica i pevačica Selena Gomez (32) započela je svoju karijeru sa samo deset godina, a smatra da joj je upravo taj rani početak usporio razvoj u dvadesetim.

Gomezova je u nedavnom intervjuu za strane medije ispričala, šta bi volela da je znala pre nego što je započela svoju karijeru, i kročila u svet poznatih.

"Imam fantastičnu porodicu i roditelji su mi postavili jasna pravila, na čemu sam im neizmerno zahvalna. Međutim, mislim da to ne bih učinila tako rano da sam razmišljala o sebi iz sadašnje perspektive", započela je glumica i pevačica. Zatim je objasnila da ju je tada mnogo toga kočilo:

"Dodatni pritisak od mnogih ljudi nije mi pomogao da razvijem osećaj vlastitog identiteta u dvadesetim. To je bio jako tužan period, i nosim se sa tim svakodnevno."

I pored svega, trudi se da gleda svet sa pozitivne strane, i da se fokusira na projekte i posao koji voli: "Dajem sve od sebe da ostanem pozitivna i usmerim se na stvari koje me zaista čine srećnom", rekla je.

Selena se proslavila i postala "ime" u svetu filma i muzičke industrije 2007. godine kao glumica u Diznijevoj seriji "Wizards of Waverly Place". Godinu dana kasnije započela je i svoju muzičku karijeru, a danas je veoma u uspešna i kao producent u seriji "Only murders in the bulidings", u kojoj takođe i glumi, a za koju je dobila mnogobrojne nagrade. Selena je jedna od najmlađih milijaderki na svetu, upisavši se nedavno u prestižnu Forbsovu listu.

