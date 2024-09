SELENA GOMEZ IZNIJELA POTRESNU ISPOVIJEST: "Nikad neću moći da zatrudnim, to bi ugrozilo moj život"

Popularna pJevačica, nekada tinejdž zvIJezda Selena Gomez (32) poslednjih godina prošla je kroz snažan životni rolerkoster.

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Svima je poznato koliko je burno protekao njen raskid velike ljubavi sa Džastinom Biberom. Taman kada je izliječila slomljeno srce, usledili su zdravstveni problemi. Gomez je operisana 2017. godine u sklopu procesa liječenja autoimune bolesti lupus, a novi bubreg joj je donirala bliska prijateljica Francia Raisa. Zbog lupusa je imala transplantaciju bubrega, borila se sa depresijom i bipolarnim poremećajem.

Sada je otkrila nove detalje svog zdravstvenog stanja i borbe koja joj predstoji.

"Nikada ovo nisam rekla, ali nažalost ne mogu da nosim svoju decu. Imam mnogo medicinskih problema koji bi ugrozili moj život i život bebe. To je nešto zbog čega sam morala da tugujem neko vreme. Nije nužno onako kako sam to zamišljala. Mislila sam da će se desiti kao što se dešava svima. Sada sam u mnogo boljoj poziciji s tim. Smatram to kao blagoslov što postoje divni ljudi spremni da se bave surogat majčinstvom ili usvajanjem, što su obje velike mogućnosti za mene", rekla je pjevačica za Vanity Fair.

Izvor: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Kako je dalje objasnila, ona ne odustaje od ideje majčinstva i plana da se do 35. godine ostvari kao majka.

"To me je stvarno učinilo zahvalnom za druge mogućnosti za ljude koji su očajni da postanu mame. Ja sam jedna od tih ljudi. Uzbuđena sam zbog toga kako će taj put izgledati, ali će izgledati malo drugačije. Prije nego što sam upoznala svog dečka, bila sam sama pet godina, osim što sam išla na nekoliko sastanaka. I pitala sam se, 'U redu, ako je ovo atmosfera, šta je najvažnija stvar za mene? Porodica.'" podijelila je ona svoje planove, piše Dejli Mejl.

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia



Ona i 36-godišnji Blanco počeli su privatno da se viđaju sredinom 2023. godine. Kako je i on nedavno rekao, želeo bi da se ostvari kao roditelj.

Na listi najmlađih milijardera

Selena je sad među najmlađim milijarderima u SAD-u! Njena ukupna vrijednost procijenjena je na 1.3 milijarde dolara. Iako je prvenstveno poznata kao pjevačica i glumica, najveći dio njenog bogatstva dolazi od mejkap brenda Rare Beauty, koji je lansirala 2020. godine.

Njeno bogatstvo djelimično potiče i od glume, kojom je počela da se bavi još u djetinjstvu, ali dobro zarađuje i kao pevačica s hitovima poput "Calm Down" i "The Heart Wants What It Wants". Takođe, bivša devojka Džastina Bibera bavi se mentalnim zdravljem preko platforme Wondermind, i na Instagramu je treća najpraćenija osoba s 424 miliona pratioca.