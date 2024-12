LEPA BRENA CIJELI KONCERT PJEVALA SA SLOMLJENIM ZGLOBOM: Niko nije ni primijetio da trpi ogromnu bol!

Lepa Brena doživjela je sinoć nezgodu na 3. koncertu u Zagrebu, zbog čega je hitno operisana. Tokom nezgode, Lepoj Breni je polomljena kost na nozi. Zbog toga se otkazuje večerašnji koncert u zagrebačkoj Areni.

Izvor: TikTok/ alisadzambic

Nakon što je održala spektakularni treći koncert u Areni Zagreb, regionalna zvezda Lepa Brena je noć provela u Draškovićevoj u Klinici za traumatologiju jer je doživjela nezgodu tokom nastupa. Kako neslužbeno saznajemo, pjevačica je slomila gležanj pa je operisana. Lepa Brena je dobro, saznajemo od izvora iz bolnice, a nema sumnje da su njeni obožavaoci puni dobrih želja za ozdravljenje omiljene balkanske zvezde.

Organizator koncerta se oglasio i otkrio kako je došlo do nezgode.

"Ovim putem obavještavamo cijenjenu javnost kako se tokom sinoćnjeg trećeg koncerta Lepe Brene u Areni Zagreb dogodila nezgoda radi koje je omiljena regionalna zvijezda jutros podvrgnuta operaciji zgloba. Operacija je uspješno obavljena, te se pjevačica oseća dobro.

Do nezgode je došlo kada je član tehničke ekipe nesretno pao s pozornice u spušteni lift, te zadobio lakše tjelesne povrede, upravo u trenutku dok je Lepa Brena čekala svoj izlazak pred publiku i tako je povrijedio. I pored velikog bola, Lepa Brena je još jednom pokazala profesionalizam te vrlo zahtjevan koncert odradila besprekorno i do kraja, nošena euforijom publike i željom da ne razočara svoje obožavatelje. Ovaj hrabri čin samo je još jedan dokaz njezine veličine, predanosti muzike i ljubavi prema obožavateljima. S obzirom na proces oporavka, a prema preporuci doktora, odgađaju se najavljeni koncerti koji su se trebali održati danas 10. i 16. decembra u Areni Zagreb.

Kupljene ulaznice važiće i za nove datume."



"Pjevaćemo u zagrebačkoj Areni dokle god ih budemo punili. Naravno, radićemo to sa nekim pauzama. To vrijeme kada sam postizala rekorde, to je bilo vrijeme između 1982. i 1990. godine. Imali smo 31 dan uzastopce svaki dan nastup. Zatim, pjevala sam 17 dana u Sava centru... U ovim godinama smatram da ne treba juriti nikakve rekorde više, niti juriti neke cifre.



Hoću lijepo da radim, da u tome uživam, da nisam premorena. Možemo raditi eventualno dva koncerta zaredom, a onda sjutradan slijedi pauza, da se resetujem. Ne mogu ni mlađi oko mene da izdrže taj tempo. Ja sam ozbiljan maratonac, kao što vidite, koliko godina radim... I profesionalac", rekla je Lepa Brena prije koncerta za hrvatske medije.