"Zbog Brene rasporedili tenkove ispred stadiona": Brena 1984. godine napravila haos u Rumuniji, Čaušesku je tad zabranio

Lepa Brena je 1984. godine održala koncert u Rumuniji na koji je došlo 60.000 ljudi

Pjevačica Lepa Brena trenutno nastupa u rasprodatim Arenama Zagreb, a prije 40 godina je napravila pometnju sa Slatkim Grijehom u Rumuniji, na koncertu o kojem se i dalje priča.

Na stadion "Dan Paltisani" je tada došlo 60.000 ljudi, a jedan od posjetilaca se prisjetio pometnje koju je izazvao njen dolazak, ali i reakcije koja je tada uslijedila od strane predsjednika Čaušeskog.

"Takav koncert se više nikad neće ponoviti. Grad je tad zbog nje i "Slatkog grijeha" bukvalno bio blokiran. Tad su svuda oko stadiona bili raspoređeni tenkovi. Ona je mislila da je to bila mašinerija iz Drugog svjetskog rata. Međutim, nije. Stvar je bila u tome da je tadašnji predsjednik Čaušesku morao da angažuje tenkove, vojsku i policiju kako ne bi došlo do građanskog rata. Ovdje je došlo do takve pometnje među građanima, to se ne može riječima opisati. Ne znam da li znate, ali posle tog koncerta Breni je na neko vrijeme bilo zabranjeno da održava koncerte u Rumuniji, kako narod ne bi došao u opasnost jer je bila totalna pomama za njom. Negdje sam pročitao da ona i dan-danas čuva flašicu "koka-kole" koju je dobila na tom koncertu. Živa legenda", rekao je on Kuriru.

Brena je jednom prilikom govorila o svojim sjećanjima na Rumuniju:

"Sve ovo me podsjeća na davnu '84, kada su me ljudi dočekali bacajući cvijeće na mene, gdje god da sam prošla. Tada je vladala porodica Čaušesku i narod je jako teško živio, ali sam im dala ono što sam mogla - moju pjesmu i ljubav.Nikada neću zaboraviti kada je Čaušesku zabranio da pjevam u Rumuniji, jer mu nikako nije bilo jasno da jedna pjevačica može da bude jača i veća od jednog predsjednika", prisjetila se pjevačica prije nekoliko godina na ceremoniji proglašenja počasne građanke Berzaske.

