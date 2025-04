Bivši sudija Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Vučković kazala je da bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica od nje nije tražila ništa nezakonito i da nije vršila na nju pritisak, “ni ona, ni neko drugi”, prenosi MINA.

Izvor: MINA YouTube/ Screenshot

Vučković je to kazala danas u Višem sudu u Podgorici gdje je nastavljeno suđenje Medenici i ostalim okrivljenima.

Vučković je kazala da se Medenica interesovala za tri predmeta, ali da nije vršila uticaj i pritisak na ishod. Kako je navela, Medenica je pitala za predmet “Cijevna komerc”, “Carine” i “Port of Adria”.

“U svemu ostajem kao u ranijem iskazu. Komunikacija sa bivšom predsjednicom je bila korektna i nakon prestanka funkcije kao i prije”, rekla je Vučković.

U vezi izjave oko predmeta “Cijevna komerc”, predsjednica spcijalnog vijeća sudija Vesna Kovačević, ukazala je Vesni Vučković na razlike u drugom iskazu datom pred SDT i na današnji iskaz.

“Pred SDT ste 18. decembra 2024. rekli: ‘Ja sam iz njenog interesovanja zaključila da se zalaže za donošenje odluke u korist preduzeća ‘Cijevna komerc’. Danas ste rekli drugačije, pojasnite razlike u kazivanju”, kazala je sudija Kovačević.

Vučković je navela da je ona ne osporava da je potpisala taj zapisnik iskaza datog tada pred SDT. Istakla je da je moguće da je bila “igra riječi” i da se nije dobro izrazila. Naglasila je da je tada bila pod utiskom pravne i sudske afere koja je zadesila i pod utiskom kako je tretirana nakon 38 godina obavljanja sudskog poziva, prenosi MINA.

“Vesna Medenica me nije pitala da se donese odluka u korist ‘Cijevna komerc'”, istakla je Vučković. Kada je u pitanju slučaj “Carine”, Vučković je kazala da je Medenici javila da je njena kuma prije nje donijela odluku u jednom od tih predmeta.

“Predmet po tom slučaju koji sam ja zadužila je bio manjeg broja u odnosu na onaj koji je zadužila Hasnija Simonović. Moj predmet nije bio kompletiran tada. Hasnija je prije mene završila predmet koji je zadužila a koji je bio većeg broja od mog. Donijela je odluku kojom je odbijen zahtjev ‘Carina’, a ja sam postupila na osnovu te prakse i odluke isto”, rekla je ona.

Vesna Vučković je u iskazu datom u istražnom postupku u julu 2022., na zapisniku o saslušanju svjedoka, navela da je 14. septembra 2017. godine izabrana za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore, da je sa bivšom predsjednicom Vesnom Medenicom imala korektan i profesionalan odnos, a da se, dok je obavljala sudijsku funkciju, nije mogla sjetiti da se Vesna Medenica kod nje interesovala za neki predmet dok je bila predsjednica suda.

Prije nego što je postala v.d. predsjednice Vrhovnog suda Vesna Medenica je pitala ‘Jeste li vijećali Cijevnu komerc’, ali se nije mogla sjetiti da li je to pitala telefonskim putem ili dolaskom kod nje u kancelariju i ona joj je na to odgovorila da jesu, ali su to vratili jer se niju složili oko toga šta se potražuje, a sjeća se da su u konkretnom postojale i tri izjavljene revizije: Cijevne komerc, Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore i Omorike.

Na početku ročišta glavnog pretresa, branioci Medenice i ostalih optuženih naveli su u obraćanju sudu da odbrana nema dio dokaznog materijala koji se odnosi na poruke i sadržaj koji je izuzet i vještačen iz telefona Vesne Medenice, dokaza koji jer nastao iz mjera tajnog nadzora. Dodali su da je vještačenje telefona Medenice urađeno nezakonito, bez naredbe sudije za istragu, prenosi MINA.

Advokat Zdenko Tomanović, branilac Medenice, istakao je da je danas potvrđeno da niko od advokata navodni sadržaj poruka nije mogao dati medijima, jer odbrana nema taj materijal.

Medenica je ukazala na sumnju da je nezakonito manipulisano njenim telefonom od strane ANB i nadležnih.

Specijalni tužilac Vukas Radonjić kazao da tužilaštvo nije moglo znati kome je sud dostavio ili nije materijal, ali da je SDT to dostavilo sudu.