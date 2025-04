Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 16. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati naselja u više crnogorskih gradova, najavljeno je iz CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, IRD Šume, naselje oko nekadašnjeg Elastika, dio Brskuta, ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska i dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice, dio Ulica Vlada Ćetkovića i Slovačke, zgrade na uglu Ulica Đoka Miraševića i Dalmatinske.

Zeta

– u terminu od 10 do 15 sati: Barake KAP-a (Termoelektro), hladnjača Krstović, dio Cijevne, dio Balijača, benzinske pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, hladnjača Novaković, servis Vujačić i naselje oko njega.

Zeta/Tuzi

– u terminu od 08:30 do 10:30 sati: Kodra, Dušići, dio Sukuruća, Lekovići, Vranj, Vladne, Dubrave, dio Mataguža prema Dubravama, Fabrika čipsa.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, , Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno (moguća kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 07 do 15 sati: Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, dio Novog Sela.

– u terminu od 08:30 do 12:30 sati: Sekulići, Pažići, Lalevići, Preduzeća u Pažićima: Šišković, Sloles, Oromet, Pilana, Mermer i željeznička stanica.

– u terminu od 10 do 16 sati: Spuž, dio Pipera prema Spužu, Martinići, Donji Bandići, s obje strane starog puta za Danilovgrad – od ZIKS-a do Lazina, s obje strane novog puta za Danilovgrad – od Komana do Strahinjića i područje između ta dva puta (naizmjenična isključenja).

Cetinje

– u terminu od 09 do 13 sati: Paprati, Bjeloši, Gornič, Duge Njive, Presjeka, Podkapom – Bostur, Ivanova Korita, Dolovi i Kuk.

Nikšić

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio Pilane, dio Grebica.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Lukova, dio Laza, Vonjin Do.

– u terminu od 08 do 17 sati: Spila, “Zagora (Savino Brdo)”, Okolišta, Osječenica, Grahovac, Zaslap, Nudo, Rojevići, Zakurljaj, Prisoje, Brana, Gornje Polje, Podkraj, Grahovo, Katunjani, Tospude, Trešnjevo, Repetitor (Krotinja), Rokoči, Trafomont, Maočići, Riječani, ” Sušara Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov do, Bajov do, Rudine, Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela, Trubjela -(Vojska), Krstac, Vonjin do.

– u terminu od 10 do 15 sati: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova, Vilusa, Petrovića, Velimlja, Trubjele koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Šćepan Polja.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio potrošača u Dobroj Vodi i prema Makini Vučinića, potrošači u priobalnom pojasu, Žukotrlica, Vitići.

– u terminu od 09 do 15 sati: radovi se izvode od 15.04.2025 do 18.04.2025 dok će se potrošači konzuma Sutomore napajati preko Buljarice.

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio naselja Adoc, dio naselja Velji vinogradi, Podličak, dio naselja Rozino, Zaobilaznica, zgrade kod fakulteta, dio naselja Rozino, Zaobilaznica, Zgrade Budvanske rivijere, Gornji dio naselja Lazi, dio naselja Podostrog.

– u terminu od 08:30 do 10 sati: Prijevor, Jaz. Svinjišta, Servisna zona Jaz, Poljice, Lastva Grbaljska, Partizanski put, Kovačko polje, Platamuni, Ograde, Trsteno, Desančić, Krimovica, Pićani, Zagora, Glavatičići, Kovači, Gorovići, Bratešići.

– u terminu od 09 do 10 sati: Hot. Kraljićina Plaža.

– u terminu od 10 do 11 sati: Naselje Pržno.

– u terminu od 10 do 13 sati: Osnovna škola “Stefan Mitrov Ljubiša”, dio naselja oko Škole, dio Dositejeve ulice.

– u terminu od 11 do 12 sati: Hotel Maestral.

– u terminu od 12 do 13 sati: dio Pržna.

– u terminu od 13 do 13:30 sati: Pržno, Podličak.

– u terminu od 13:30 do 15:30 sati: Čelobrdo.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Objekti kod solanskog puta (ispred auto servisa Ljajka).

– u terminu od 09 do 15 sati: potrošači naselja Donji Štoj, Beogradsko naselje – Donji Štoj (iznad hotela Buzuku).

Kotor

– u terminu od 08 do 14 sati: Dub-dio potrošača.

Tivat

– u terminu od 08 do 13 sati: Donja Lastva (Ulice: Sedmi kvart, Donja Lastva 3, Gornjolastovska i Ruljina).n

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: djelovi Gračanice i Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Rovca, Babino, Drgosava, Zagrađe i dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Mahala, Bijeli potok, Gornja Lješnica.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ribarevine.

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaton-stara škola, Zaton-Klinac, Njegnjevo, Sutivan, Ravna rijeka, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče, Gimnazija, Babića brijeg, Zaimovića livade, Rijeka, Novi tržni centar, Ćukovac, Gornja Lipnica, Lješnica, Banje selo, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Cerovići, Čokrlije, Rajkovići, Biokovac, Krstače, Pavino polje, Mahala, Bijeli potok, Kovren Vergaševići, Gorice, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Grubješići, Kičava.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Žirci, Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Jakovići-Prošćenske Žari.

– u terminu od 08 do 15 sati: Pržišta, Gornji Lepenac, Gojakovići, Feratovo polje, Donji Lepenac, Ravni.

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dosuđe, Kruševo, Izbjeglička naselja, Vusanje, Izvori i Martinovići.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Bor, dio sela Tucanje, Opština Petnjica, sela: Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Azane, Vrsajke, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i Osnovna škola.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh).

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara .

– u terminu od 09 do 17 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Velike Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Gržica.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: Tmajevci.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz CEDIS-a.