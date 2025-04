"Najzgodnija žena na svijetu": Sofija Vergara u donjem dijelu bikinija, svi pitaju šta radi za ovakvo tijelo

Sofija Vergara objavila je fotografiju u donjem dijelu bikinija.

Izvor: Instagram printscreen / sofiavergara

Oduvijek je važila za jednu od najljepših žena svijeta, a važi i dalje. Sofija Vergara pozirala je u donjem dijelu oskudnog bikinija i "srušila" internet za tri minuta. Pokazala je svoje obline, preplanuli ten i istakla da je već počela sa pripremama za ljeto. Njena fotografija dobila je skoro 800.000 lajkova.

"Sofija, želim da se vjenčam s tobom odmah", "Kao vino, godine ne utiči na nju", "Najzgodnija žena na svijetu", pisali su joj, a u komentarima joj se javila i Loren Sančez, vjerenica milijardera Džefa Bezosa koja joj je napisala da je "ljepotica". Ipak, svi pitaju kako je moguće da Sofija ima tako savršenu figuru u 52. godini.

"S obzirom na to da sam Latinoamerikanka, uvijek odrastamo razmišljajući o dobrom izgledu, namještanju frizure, šminkanju. To je nešto zbog čega se ojsećate dobro. Obožavam proizvode za ljepotu. Volim šminku i odjeću. I mislim da je sada, kad sam starija, odlično to što tačno znam šta mi se sviđa, šta izgleda dobro na meni, šta ne izgleda dobro. Ja ne pratim trendove. Radim ono zbog čega se osjećam dobro, samopouzdano i predivno", rekla je jednom prilikom.

Ono što je za svaku pohvalu, to je da Sofija Vergara nikada nije imala estetske operacije.

"Mislim da ću ići na svaku plastičnu operaciju na koju mogu kad budem spremna. Voljela bih da sam imala više pauza od posla, već bih napravila neke stvari. Ali, zbog toga što sam ispred kamere, nije kao da mogu da učinim nešto i onda sjedim kod kuće i oporavljam se nedeljama", ispričala je.

Jedino što koristi, to je botoks.

"Mislim da fileri izgledaju dobro kad ste mladi i kad želite da popunite obraze ili povećate usne. U mojim godinama, imam osećaj da nećete izgledati mlađe", rekla je Sofija koja smatra da je krema za sunčanje ključna u održavanju mladolikog izgleda.